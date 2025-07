Panika na plaži: Borbeni avion zamalo udario publiku - pogledajte šokantni manevar

Prizor s plaže prošle nedjelje zasigurno će mnogima ostati urezan u pamćenje. Svake godine oko 250.000 ljudi prisustvuje Gijón Air Festivalu, jednom od najistaknutijih zrakoplovnih događaja u Španjolskoj koji se organizira od 2006. godine. Tijekom njegovog 19. izdanja, koje se održalo u nedjelju iznad zaljeva San Lorenzo u regiji Asturias, pilot vojnog zrakoplova izveo je spektakularan manevar koji je ostavio gledatelje bez daha. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se avion EF-18 Hornet španjolskog ratnog zrakoplovstva kako se približava prepunoj plaži prije nego izvede dramatičan manevar – okretanjem i naglim spuštanjem zrakoplova neposredno iznad gledatelja. Na jednoj od snimki čuju se zabrinuti komentari okupljenih zbog blizine aviona, a na društvenim mrežama otvorila se rasprava o tome je li ovaj potez bio unaprijed planiran ili je došlo do pilotske pogreške. "Izgledalo mi je kao da je tijekom okreta izgubio previše visine. Možda je samo do kuta snimanja", glasi jedan od komentara, dok su drugi pohvalili pilotovu stručnost, izvještava postal The War Zone.

Hey @Aviation_Intel what do you think about this video from an F-18 of Spain Ejército del Aire in an air show in Gijón ? It was a near crash or not? pic.twitter.com/pPZkjU2McM — Godofredo de Bouillon 🇺🇦🇲🇽🇪🇸🇺🇦 (@g_bouillon) July 28, 2025

Ističe kako je pilot nenamjerno demonstrirao jednu od ključnih karakteristika Horneta – sposobnost aviona da usmjeri nos pod izrazito visokim kutovima napada (tzv. visoka alfa), što je posebno važno kod manevara pri manjim brzinama. "Da nije bilo sposobnosti F/A-18 da to učini, pilot i brojni ljudi u publici najvjerojatnije ne bi preživjeli. Da se mlažnjak zabio u plažu, to bi dovelo do goleme katastrofe", navodi se u članku. Prilikom prvog pregleda snimke nije uočeno da je došlo do ozbiljnijih propusta u proceduri, poput ulaska u manevar ispod minimalne dopuštene visine ili namjernog pokazivanja pred publikom. Španjolske zračne snage, smatraju se profesionalnom organizacijom, stoga je teško zamislivo da bi njihov pilot borbenog zrakoplova namjerno preuzeo takav rizik pred tolikim brojem ljudi. Osim toga, izvođenje manevra u kojem zrakoplov leti pod pravim kutom prema gledateljima predstavlja veliku opasnost – mlaz bi lako mogao promijeniti smjer i zahvatiti publiku. Ovakva vrsta rizika redovito se spominje u sigurnosnim uputama na zrakoplovnim priredbama. U tekstu se također podsjeća da je Španjolska 2023. godine izgubila jedan Hornet tijekom priprema za sličan događaj, izvještava portal, no detaljnijom analizom više videozapisa dolazi se do mogućeg objašnjenja – čini se da je pilot zapravo pokušavao izbjeći jato ptica koje se našlo na putanji aviona. Nagli i oštri manevar mogao bi se time objasniti. Sudar ptice s avionom pri takvom kutu leta prema gledateljima mogao je imati katastrofalne posljedice, upozorava članak.

Ubrzo se oglasilo i španjolsko ratno zrakoplovstvo s objašnjenjem: "Kao što ste vidjeli, jedan od naših borbenih zrakoplova F-18 izveo je manevar izbjegavanja nakon što je otkrio jato ptica na svom putu. Ova radnja dio je standardnog protokola za očuvanje sigurnosti pilota i sigurnosti javnosti." "Naši piloti obučeni su da reagiraju u milisekundama na bilo koji nepredviđeni događaj. U ovom slučaju, pilot je djelovao s uzornom brzinom i profesionalnošću, izbjegavajući mogući sudar bez ugrožavanja izložbe. Sigurnost je i nastavit će biti naš glavni prioritet na svakoj zrakoplovnoj priredbi. Hvala svim sudionicima na entuzijazmu i povjerenju. Nastavimo letjeti zajedno!", poručili su iz zrakoplovstva. Inače, prošlog mjeseca u Španjolskoj dogodio se incident u kojem se galeb sudario s borbenim zrakoplovom tijekom leta iznad vojne baze San Javier, pri čemu je ptica probila staklo pilotske kabine.