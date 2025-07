Pametno štedite već danas: Evo kako osigurati mirnu budućnost

U vrijeme kada inflacija neumoljivo smanjuje vrijednost novca, sve više ljudi traži alternativne načine kako zaštititi svoju štednju i osigurati stabilnu financijsku budućnost. Jedna od najpouzdanijih i najstarijih metoda čuvanja vrijednosti kroz vrijeme je – štednja u zlatu. Bankovne kamate na klasičnu bankovnu štednju su toliko niske da inflacija iz godine u godinu zapravo postepeno ”jede” ušteđevinu. Stručnjak za plemenite metale iz Auro Domus grupe otkriva kako sve više ljudi počinje shvaćati prednosti ovog oblika investicije, a to je puno veći povrat ulaganja.

Isplati li se investirati u zlato?

Jedna od glavnih prednosti štednje u zlatu je to što je riječ o dugoročnoj investiciji koja radi u korist vaše budućnosti. Štednjom u zlatu vrijednost ušteđevine postepeno raste, a jednog dana kada zlato poželite unovčiti, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, bilo gdje u svijetu. Investicijsko zlato je, naime, vrlo likvidna imovina i upravo je to jedna od njegovih glavnih prednosti u odnosu na nekretnine, koje tijekom godina gube na vrijednosti te ih nije moguće tako lako i brzo prodati kao što je to slučaj sa zlatom.

Velikom interesu za zlatom svakako doprinosi i činjenica da cijena investicijskog zlata bilježi kontinuirani rast te je trenutačno na povijesnom vrhuncu (više od 3.300 dolara za uncu), dok stručnjaci za plemenite metale iz globalnog udruženja LBMA predviđaju kako bi cijena unce do 2030. godine mogla iznositi čak 7.000 dolara. Vrijednost zlata u zadnjih je dvadeset godina porasla za oko 700 %, dok prosječan godišnji rast u tom razdoblju iznosi oko 11 % – ovakvu kamatu ne može osigurati niti jedna bankovna štednja.

''Upravo zbog pozitivnog trenda rasta vrijednosti, povijesno dokazane sigurnosti i niskog rizika od gubitka uloženih sredstava, investicijsko zlato (zlatne poluge i zlatnici) se smatra dugoročno najsigurnijom i najisplativijom investicijom. Na rast cijena zlata dodatno utječu geopolitički sukobi i ekonomski rizici u svijetu poput ratova i inflacije pa je tako vrijednost zlata od početka rata na Bliskom istoku u listopadu 2023. do danas narasla za oko 82 %, što je ulagačima u žuti metal donijelo popriličnu zaradu,'' rekao je Davor Žic, direktor marketinga i razvoja u Auro Domus grupi, lideru u trgovini plemenitim metalima u Hrvatskoj.

Foto: Auro Domus

Štednja dostupna svima

Investicijske navike razlikuju se od osobe do osobe prvenstveno na temelju njihovih financijskih mogućnosti, odnosno količine novca koji ulagači imaju ”sa strane” i koji žele uložiti u zlato. Jedan dio ljudi ulaže milijunske iznose i njihovi pasivni prihodi se bilježe u stotinama tisuća eura. Ovakvi veliki ulagači najčešće za svoj portfelj biraju zlatne poluge velikih gramaža od 250, 500 ili 1000 grama, objašnjava stručnjak.

''S druge strane, postoje i manji ulagači koji nemaju veliku svotu novca za investirati odjednom, već ulažu manje iznose od 100, 200, 500 ili 1000 eura, koliko otprilike koštaju manje poluge od 1, 2, 5 i 10 grama – i rade to na mjesečnoj razini. Tako, umjesto da novac stavljaju na banku, štede u zlatu kojem vrijednost raste iz godine u godinu. Štednja u zlatu je vrlo mudar način da se očuva kupovna moć, ali i osigura sigurna i bezbrižna budućnost. Tako stvarate disciplinu štednje i dugoročno ulažete u nešto što ima stvarnu i trajnu vrijednost. Također, kupnjom manjih apoena zadržavate likvidnost – zlato možete po potrebi prodati djelomično, bez da dirate ostatak svoje zlatne rezerve,'' dodaje Davor Žic.

Foto: Auro Domus

Zlato u odnosu na druge investicije

Upravo mogućnost investiranja manjih novčanih iznosa u zlato, u kombinaciji s dugoročnim prinosom, otpornošću na inflaciju i visokom likvidnošću, najvažnije su prednosti zlata u odnosu na ostale investicije. Također, važna razlika je i to da je zlato oslobođeno svih oblika poreza prilikom kupnje i prodaje (PDV-a, poreza na kapitalnu dobit, poreza na nekretnine i slično), što kod drugih oblika ulaganja nije slučaj.

''Važno je napomenuti da svaki oblik ulaganja nosi određeni rizik, no prije donošenja odluke u koju klasu imovine uložiti, preporučuje se odraditi početnu ”matematiku” koja će vam pomoći donijeti odliku. Primjerice, oročena štednja i obveznice imaju nisku razinu rizika, ali i vrlo nizak povrat ulaganja od oko 3 % godišnje. Nekretnine i zlato imaju srednju razinu rizika, no povrat ulaganja je veći – nakon godine dana nekretnina vrijedi oko 5 % više, dok zlatu vrijednost raste još brže. Cijena zlata je u posljednjih godinu dana narasla za čak 41 %, a oni koji su prije pet godina investirali u zlato, danas se mogu pohvaliti zaradom od čak 85 %. Ove brojke potvrđuju da je zlato apsolutni pobjednik ulaganja na duže staze,'' rekao je Davor Žic te pojasnio kako to izgleda u praksi:

''Uzmimo u obzir da ste u proteklih pet godina svaki mjesec odvajali 500 eura i za taj iznos kupili investicijsko zlato. Danas bi vaša zlatna imovina vrijedila oko 34.230 eura, od čega bi ostvareni prinos, u slučaju prodaje, iznosio oko 4.230 eura.''

Foto: Auro Domus

Gdje kupiti investicijsko zlato?

Auro Domus grupa svojim klijentima osigurava najpovoljnije cijene na tržištu na cijeli asortiman zlatnika i poluga u apoenima od 1 grama do 1 kilograma, a u ponudi se može pronaći širok raspon investicijskog zlata iz svjetski priznatih kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom, što jamči najviše standarde proizvodnje i sigurnost u slučaju prodaje zlata.

Investicijske proizvode moguće je kupiti putem webshopa Aurodomus.hr , kao i u svim poslovnicama Auro Domus grupe – Goldman Graff centrima investicijskog zlata te poslovnicama Bank of Gold, Gold Shop i Exclusive Change. Svim klijentima Auro Domus grupa jamči 100 % osiguranu, besplatnu dostavu u roku tri radna dana, baš kao i mogućnost besplatne pohrane u njihovom centralnom trezoru.

Foto: Auro Domus

Poslovnice Bank of Gold odsad na dvije nove lokacije

Auro Domus grupa nedavno je otvorila poslovnice Bank of Gold na dvije nove lokacije – u City Centeru one West u Zagrebu i Tower Centeru Rijeka. Riječ je o lancu poslovnica specijaliziranih za trgovinu plemenitim metalima u kojima klijenti mogu kupiti i prodati investicijsko zlato i srebro te dogovoriti besplatno savjetovanje o ulaganju u plemenite metale. Poslovnice Bank of Gold idealan su izbor za klijente koji žele brzu, ali profesionalnu uslugu, bez prethodne najave ili zakazivanja termina, bilo da kupuju zlato kao oblik ulaganja ili za poklon.

Uz kupnju i prodaju investicijskih proizvoda, u Bank of Gold poslovnicama također je moguće izvršiti zamjenu zlatnog nakita i drugih zlatnih predmeta za investicijsko zlato, a klijentima su dostupne i usluge otkupa i zaloga zlata . Osim na novootvorenim lokacijama, poslovnice Bank of Gold također se nalaze u trgovačkim centrima Mall of Split i City Center one East u Zagrebu.