Paladina: Građevinari mogu tražiti naknadu zbog povećanja troškova, ali prvih 10% snose sami

Građevinari i prema sadašnjim propisima od naručitelja mogu zahtijevati nadoknadu zbog povećanja svojih troškova, no prvih deset posto povećanja ugovorene cijene radova snose sami, a ostalo imaju pravo potraživati, rekao je u srijedu ministar graditeljstva Ivan Paladina.

Upitan nakon sjednice Vlade u kojem će smjeru vlada ići u zaključku najavljenom za idući tjedan kojim bi pomogla građevinarima i hoće li ograničiti nadoplatu građevinarima zbog rasta troškova kojima su izloženi, Paladina je odgovorio da kod priznavanja razlike u cijeni nisu potrebni aneksi ugovora, jer Zakon o obveznim odnosima već sada omogućuje da na zahtjev izvođača naručitelji obračunaju razliku u cijeni. Metodologije za to su poznate u građevinskoj industriji, dodao je.

No, prvih 10 posto povećanja ugovorene cijene radova snosi sam izvođač, s ostalo ima pravo potraživati.

Naručitelji potom mogu angažirati nadzornog inženjera, voditelja projekta ili sudskog vještaka, koji treba utvrditi razliku u cijeni i dokumentirati dokaze razlike u cijeni kako bi postojao revizorski trag koji se može provjeriti, kaže Paladina.

Ukupne cijene ugovora odnosno radova trenutno su povećane za dvadesetak posto u masi, rekao je Paladina.

Vladin zaključak koji je u pripremi po njegovim se riječima "jako malo" odnosi na radove obnove nakon potresa, a prije svega na postojeće ugovore i ugovore od prije dvije ili tri godine.

Zasad nema procjenu koliko bi državu mogla koštati nadoknada građevinarima zbog plaćanja skupljih radova nego što su ugovoreni.

Poput kolege iz vlade Olega Butkovića, Paladina niječe sukob u vladi oko izrade vladinog zaključka i metodologije odobravanja povećanja cijena građevinskih radova od javnih naručitelja.

Kaže kako nije točno da je njegovo ministarstvo potpuno izmijenilo prijedloge dokumenata koje je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI). Objašnjava da je to ministarstvo sredinom svibnja donijelo mišljenja o pravom i građevinskom aspektu pitanja, a na osnovu te dokumentacije je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzelo obvezu izrade prijedloga zaključka vlade i metodologije. To je započeto prije tri tjedna, kaže Paladina i ističe da je sve pripremljeno "u biti na osnovu rada i mišljenja radne skupine" MMPI-a.

"Određena razmišljanja nismo prihvatili, ali radi se o pojedinačnim razmišljanjima", rekao je.

Vlada će vjerojatno idući tjedan donijeti odluku kojom se pomaže građevinarima suočenima sa znatnim poskupljenjem građevinskih materijala i drugih troškova, najavio je u srijedu i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Butković priznaje da je došlo do određenog zastoja u realizaciji javnih projekata, pogotovo u cestogradnji, jer, kako je rekao, postoje situacije gdje su ugovori potpisani, ali izvođači ne žele početi raditi jer im se to ne isplati po ugovorenim cijenama. Naime, kako je objasnio, od potpisa ugovora do početka radova zna zbog žalbi i drugih razloga proći i po nekoliko mjeseci, tijekom kojih su troškovi za građevinare znatno porasli.

