Paladina: Nove mjere zbog viših cijena i zamah u obnovi

Ovogodišnje 16. okupljanje građevinske struke u organizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva s gotovo 1500 sudionika najveće je dosad. U opatijskom hotelu "Ambasador" organizirano je više od 137 seminara podijeljenih u 25 tema, četiri panela i dva okrugla stola. Na skupu sudjeluje i Ivan Paladina, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sudjelovao je već na prvom okruglom stolu "Hoće li građevinarstvo preživjeti sporu javnu nabavu i rast cijena", a sljedeći, "Izazovi u postupcima nabave sudionika u obnovi zgrada oštećenih potresom", sam je i inicirao.

Obnova u svim oblicima

U građevini nikada nije bilo više posla, a nikada se nije suočavala s takvim problemima, kao što su poskupljenje materijala čak za dva i pol puta, njihova dobavljivost, nedostatak radne snage pa i konkurencija domaćim izvođačima, koja više ne dolazi samo iz EU nego i iz drugih dijelova svijeta te je nerijetko nelojalna.

– Cilj je svih građevinara kvaliteta i sigurnost gradnje, najprije dokumentacijom a onda i svim drugim fazama projekta, Cijeli jedan dan posvetit ćemo obnovi od potresa. Održat će se tako i diskusija vezana za konzervatorske uvjete koji s gledišta naših projektanata zadaju probleme u provedbi i realizaciji tog projekta, posebno u dijelu zgrada koje nisu kulturni zaštićeni spomenici nego se nalaze u povijesnoj kulturnoj zoni grada Zagreba. Jednako je važna točka skupa digitalizacija gdje smo implementirali e-građevinsku dozvolu, kao i mogućnost dobivanja komorske korporativne kartice za digitalno potpisivanje projekata, a sada se pripremamo i za e-građevinski dnevnik kojim se digitalizira cijeli proces gradnje – rekla je Nina Dražin Lovrec, predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Paladina je i prije sudjelovao na takvim skupovima, no ovo mu je prvi put da to čini s "druge strane".

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

– Rast cijena materijala i energenata, kao i cijena radova, glavne su teme prvog panela. Kao resorno ministarstvo, posljednjih tjedana, uz sve napore drugih ministarstava i međuresornih radnih skupina, pripremili smo i predložit ćemo Vladi novi zaključak o ublažavanju tih posljedica. Vjerujem da će on u Vladi biti donesen sljedeći tjedan te će biti podloga da naručitelji priznaju cijene u skladu sa zakonskim okvirom i Zakonom o obveznim odnosima i javnoj nabavi. Zaista vjerujem da će nakon donošenja tog zaključka i nakon što Ministarstvo donese metodologiju, naručitelji krenuti u priznavanje te razlike u cijeni, što će biti veliko olakšanje izvođačima – odgovorio je ministar Paladina na pitanje o snažnom rastu cijena građevinskih radova zbog općih okolnosti. Što se tiče nedostatka radne snage, rekao je da to nije svojstveno samo nama.

– U ovom trenutku veći dio tog problema rješavamo uvozom radne snage te ne možemo očekivati da će se išta drukčije događati u sljedećem razdoblju. Broj projekata koji se provode i realiziraju, uz iznose koji nikada nisu bili veći, govori o tome da kapaciteta ipak ima – kazao je. Što se obnove tiče, za njega je neupitno da se ne može biti zadovoljan dosad napravljenim te se proces mora ubrzati i dinamizirati.

– Jako je puno napravljeno u dijelu rekonstrukcijske obnove, spomenuo sam brojku od 5000 objekata koji su dijelom već obnovljeni, a to je trećina od onoga što treba obnoviti. To nije mala brojka, a svjestan sam da javnost prije svega gleda dinamiku konstrukcijske obnove i gradnju zamjenskih objekata. Prije nekoliko mjeseci imali smo samo nekoliko gradilišta, a sada ih imamo nekoliko desetaka. Cilj je da do kraja ljeta imamo 200-300 gradilišta konstrukcijske obnove i zamjenskih objekata te da obnova počne u svim oblicima u svim županijama. Vjerujem da će tako i biti – rekao je ministar Paladina.

Dodijeljene nagrade Kolos

Dodijeljene su danas i najznačajnije nagrade u građevinarstvu, Kolos, a apsolutni pobjednik je Pelješki most. Nagradu Kolos dobili su Marjan Pipenbaher, glavni projektant i jedan od autora projekta Pelješkog mosta, i Tanja Peteršič Henčič, projektantica-suradnica, oboje voditelji projektnog tima za izradu glavnog i izvedbenog projekta mosta.

Edvard Ćoza, mag. ing. aedif., dobitnik je nagrade Kolos za izuzetna dostignuća u struci inženjera gradilišta za vođenje građenja Pelješkog mosta s pristupnim cestama. Ivica Granić, dipl. ing. građ., Ivan Puđa, mag. ing. aedif., i Gordan Čelar, dipl. ing. građ., dobitnici su nagrade za izuzetna dostignuća u struci kao voditelji radova na projektu gradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama.