Paklene vrućine haraju Europom: 'Izdana upozorenja najviše razine, topit će se površine'

Zapadna Europa sprema se za drugi opasni toplinski val ovog ljeta. Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočene su s rekordno visokim temperaturama ovog tjedna. Treća razina upozorenja na vrućinu, najviša moguća razina, na snazi je za 14 država u Portugalu i na istoku Španjolske do kraja tjedna.

S temperaturama koje se u Španjolskoj i u Portugalu penju do 43 Celzijeva stupnja, zapadna Europa je u utorak bila na udaru drugog toplinskog vala u jedva mjesec dana, što pogubno djeluje na tlo i na ledenjake.

Sve češća pojava ovih fenomena izravna je posljedica klimatskih promjena, misle stručnjaci. "Novi toplinski val, drugi ove godine, stiže u zapadnu Europu. Zahvaća uglavnom Španjolsku i Portugal, ali se očekuje njegovo jačanje i širenje", rekla je u Ženevi Clare Nullis, glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije.

U ponedjeljak je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva izdao "rijetko" upozorenje na ekstremnu vrućinu za nedjelju, 17. srpnja, jer se očekuje da će visoke temperature porasti kasnije ovog tjedna za veći dio Engleske i Walesa. Britancima je upućen poziv da štede svaku kap vode i da zagrijavaju samo onu količinu koja je potrebna za šalicu čaja.



Rekordno visoka temperatura u Velikoj Britaniji iznosi 38,7 stupnjeva Celzijevih, što bi moglo biti premašeno već ovog vikenda, prema meteorološkom uredu. Dok se zemlja priprema na toplinski val, dužnosnici upozoravaju na opasnosti za ranjive zajednice.

"Vjerojatno će doći do štetnih zdravstvenih učinaka za cijelu populaciju, ali ne samo za one koji su najosjetljiviji na ekstremne vrućine, što može dovesti do potencijalne ozbiljne bolesti ili opasnosti po život", upozorili su iz meteorološkog ureda. "Vjerojatno je da će znatno više ljudi posjetiti obalna područja, jezera i rijeke, što dovodi do povećanog rizika od incidenata na vodi", upozoravaju, piše CNN. Velika Britanija također bi mogla doživjeti zatvaranje cesta zbog topljenja površina, kao i kašnjenja u željezničkom i zračnom prometu zbog ekstremne vrućine.



Prije nego što vrućina stigne u Ujedinjeno Kraljevstvo, vrućina će probleme stvarati u Španjolskoj i Portugalu, gdje su izdana upozorenja na "ekstremne" vrućine, najviše razine, za 14 država u obje zemlje. Lisabon i Santarém mogli bi imati temperature do 45 stupnjeva Celzija već u srijedu. Očekuje se da će se toplinski val nastaviti najmanje do kraja tjedna na španjolskom kopnu, objavila je u ponedjeljak španjolska državna meteorološka služba.

Francuska će također ostati vruća do kraja tjedna, dosežući temperature do srednjih 30 stupnjeva. Upozorenja o vrućini pokrivaju dijelove istočne Francuske, uključujući Toulouse i Bordeaux. Prošli mjesec Europa je dosegla rekordno visoke temperature i drugi najtopliji lipanj u povijesti.



Veći dio Italije također je iskusio ljetni toplinski val. U Veroni će do petka maksimalne temperature dosezati 38 stupnjeva Celzijevih.

Šumski požari kod Bordeauxa

Vatrogasci su se borili s nekoliko šumskih požara u utorak navečer na francuskoj jugozapadnoj atlantskoj obali pošto su suša i toplinski val stvorili idealne uvjete za širenje požara.

Vlasti prefekture Bordeaux objavile su da je na tom području raspoređeno 120 vatrogasaca i četiri kanadera. I drugi departmani poslali su vatrogasce.

Šumski požari u područjima Landiras i Teste-de-Buch progutali su oko 450 hektara zemlje.Stup dima mogao se vidjeti iz Bordeauxa, javlja France Info. Televizija je izvijestila i o evakuaciji nekoliko okruga.

Video: Sezona je osa i stršljena, evo kako ih se najbrže riješiti