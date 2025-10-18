Pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj dok cijene i dalje rastu

Tržište nekretnina u Hrvatskoj i dalje pokazuje znakove kaosa, a oglasnici to jasno potvrđuju. No, ubrzani rast cijena ostavio je posljedice: u prvih devet mjeseci ove godine prodano je gotovo 13.000 nekretnina manje nego u istom razdoblju lani, što predstavlja pad od skoro 13 posto, objavila je Porezna uprava. Samo tri županije, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska i Varaždinska, izbjegle su pad prodaje, dok je smanjenje evidentno kod svih tipova nekretnina, piše Dnevnik.hr. Prodaja stanova pala je za oko 2.500 jedinica, dok je broj kuća koje su promijenile vlasnika manji za 22 posto. Stručnjaci ističu da kupci postaju oprezniji zbog previsokih cijena, dok mnogi jednostavno ne mogu pratiti rast cijene kvadrata svojim primanjima.

Kaos na tržištu posebno je vidljiv u oglasnicima. Na platformi Reddit, zajednica prati situaciju te prikuplja primjere iz stvarnih oglasa. Jedan od njih izazvao je posebnu pažnju jer ilustrira uobičajenu praksu: isti stan često prodaje više agencija, a cijene se znatno razlikuju, u ovom slučaju čak i do 85 tisuća eura. Riječ je o trosobnom stanu od 70 kvadrata na zagrebačkoj Knežiji, koji prodaju četiri različite agencije: jedna za 299.000 eura, druga za 247.000, treća za 240.000, a četvrta za "samo" 215.000 eura. Vlasnik oglašava stan još od 2023. godine, kada je stan bio ponuđen za 177.000 eura, godinu kasnije za 215.000, u lipnju 2025. za 247.000, a danas je najviša cijena 299.000 eura.

Oglas za trosobni stan na zagrebačkoj Knežiji izazvao je pravi val reakcija na Redditu. Korisnici su komentirali praktički sve aspekte ovog “cjenovnog roller-coastera”. Jedan od njih, primijetio je: “Zaboravi dionice, opcije i sve drugo. Nekretnine idu brrrrrr.” Dok su neki komentatori u šali isticali bijedu tržišta i frustraciju običnih kupaca “Jad i bijeda - živjela prelijepa naša Hrvatska i ne zaboravite, za dom spremni!”, drugi su se fokusirali na mehanizam višestrukih agencijskih oglasa i nereguliranog tržišta. “Vlasnik prodaje stan za toliko i toliko. Ponudi ga većem broju agencija radi vidljivosti i veće vjerojatnosti prodaje, te naglasi da provizija neće ići iz cijene, nego na cijenu. Za koliko će agencija prodati stan, vlasnika nije briga. Ako uspiješ doći do vlasnika osobno da se zaobiđu agencije, tu će biti najbolja cijena. Nije ti to muljanje, nego tako tržište funkcionira,” objasnio je.

Drugi se poistovjetio vlastitim iskustvom kupnje stana i značaj rasta cijena: “Kupio sam stan 65m² za 140 tisuća u OK zgradi, susjed u vertikali četiri kata niže prodao identičan stan za 210 tisuća. To je oko 45-50% zarade u dvije godine… Sigurno je 30-40% stanova na tržištu mešetarenje, kupi i prodaj za šest mjeseci po višoj cijeni.” Ne manjka ni kritika tržišnog kaosa i nepostojanja stvarnog tržišta. Redditor ZgBlues napisao je: “Ne, tržište ne funkcionira uopće ako su ovakve pizdarije moguće. Vlasnika, ako je uopće dao dopuštenje svim agencijama, očito uopće ne zanima prodaja stana… Ovo nije tržište, ovo je nepostojanje tržišta.”

Uz te rasprave, pojavili su se i savjeti za kupce kako pratiti tok cijena i koristiti ekstenzije za pregled povijesti oglasa, dok su drugi korisnici jednostavno izrazili frustraciju zbog lažnog dojma o stvarnom broju i cijeni stanova na Njuškalu. “Pun je njuškalo takvih, da bar postoji neki filter da se ne prikazuju ti dupli oglasi da čovjek ima pravi dojam koliko je stanova”. Ukupni ton rasprave pokazuje da online zajednica prati tržište vrlo pomno i da sve veći broj ljudi prepoznaje nelogičnosti i manipulacije koje ga čine nepristupačnim za prosječnog kupca.