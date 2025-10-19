FOTO Pogledajte ovaj luksuz: Ovo je prava vila iz snova s bazenom i saunom, samo 8 km od Bala

Prizemlje uključuje ulazni hodnik, otvoreni prostor kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka s izlazom na terasu, gostinjski toalet te wellness prostor s saunom i tušem, praonicu i strojarnicu. Na katu se nalaze dvije prostrane spavaće sobe s vlastitim kupaonicama i izlazom na veliku terasu.
Ispred kuće nalazi se bazen dimenzija 3 x 10,5 m s uređenim sunčalištem. Grijanje i hlađenje osigurano je dizalicom topline, dok podno grijanje u svim prostorijama i kamin u dnevnom boravku dodatno povećavaju udobnost. Vila se prodaje u fazi "ključ u ruke", kompletno namještena s uređenom okućnicom.