Pad broja stanovnika zabrinuo Kinu: Pokrenuli projekt 'braka novog doba' i potiču kulturu rađanja

Čini se da je Kina sve zabrinutija zbog pada broja stanovnika i ubrzanog starenja stanovništva. Kineske vlasti posljednjih mjeseci poduzimaju niz koraka u pravcu povećanja stope nataliteta, što je znak da pad broja stanovnika Kine ozbiljno ugrožava cijeli kineski model razvoja, koji se temelji upravo na snažnom gospodarskom rastu, a taj je rast počivao upravo na rastu stanovništva i snažnom tržištu radne snage.

Vlasti u Pekingu odlučile su pokrenuti projekte u više od 20 kineskih gradova kako bi stvorile “brak novog doba” i potaknule kulturu rađanja djece, želeći povećati stopu nataliteta.

Umjetna oplodnja

Udruga za planiranje obitelji, nacionalno tijelo zaduženo za provedbu vladinih populacijskih mjera, pokrenut će projekte kojima je cilj potaknuti žene da se udaju i da rađaju djecu. Kako navodi partijsko glasilo Global Times, u fokusu tih projekata bit će promocija braka i rađanja djece u pogodnoj dobi, kao i poticanje roditelja da ravnopravno sudjeluju u podizanju djece. To je samo posljednja u nizu mjera koje kineske vlasti poduzimaju kako bi usporile negativne demografske trendove.

Nedavno su se čuli prijedlozi da se i neudatim ženama i ženama bez partnera omogući pristup zamrzavanju jajašaca i tretmanu umjetne oplodnje, čime bi i neudane žene mogle dobiti plaćeni porodiljni dopust i primati subvencije za djecu, što je dosad bilo dostupno samo vjenčanim parovima, a sve u cilju povećanja stope fertiliteta. Da je demografija visoko na popisu prioriteta, u Pekingu svjedoči i nedavni sastanak moćne Središnje komisije za financijska i ekonomska pitanja, kojoj predsjeda kineski predsjednik Xi Jinping, na kojem je kineskim dužnosnicima poručeno da se posvete izgradnji društva koje je “prijatelj rađanja djece”, s obzirom na to da demografske razlike između regija predstavljaju sve veći izazov s kojim se politika mora suočiti.

Dosad su kineske vlasti bile usredotočene isključivo na poticanje i održavanje visokog gospodarskog rasta, a sada se počinje govoriti o “visokokvalitetnom razvoju stanovništva”, dok vlasti kineskih provincija koje se suočavaju s negativnim demografskim trendovima mjerama poput poreznih olakšica, subvencioniranog stanovanja i besplatnog školovanja za treće dijete pokušavaju potaknuti građane na roditeljstvo. Broj stanovnika Kine nedavno se smanjio prvi put nakon više od šest desetljeća, a donedavno najmnogoljudnija zemlja na svijetu suočava se s ubrzanim starenjem stanovništva, što ima brojne negativne posljedice za gospodarstvo i državne fondove. Ubrzo je uslijedio novi udarac demografskoj politici Kine, kada je nedavno objavljeno da je Indija svrgnula Kinu s trona najmnogoljudnije države svijeta, što bi moglo ugroziti ambiciozni kineski plan da do sredine ovog stoljeća, kada slavi 100. obljetnicu postojanja, postane vodeća globalna velesila.

Pad broja stanovnika jedna je od posljedica politike “jednog djeteta”, koju su kineske vlasti, zbog straha od prenapučenosti, provodile od 1980. do 2015. godine, iako ne i jedina, o čemu svjedoči činjenica da ukidanje politike jednog djeteta nije automatski dovelo do većeg nataliteta, s obzirom na to da zbog visokih troškova podizanja djece i obrazovanja u kineskim gradovima, kao i činjenice da podizanje djece podrazumijeva prekidanje karijere, brojne žene odustaju od djece.

Najmanje u povijesti

Kada je riječ o demografiji, kineske vlasti imaju puno razloga za brigu. Demografska kriza ugrozit će rast Kine u sljedećem razdoblju zbog toga što će se i sljedećih godina smanjivati postotak radno aktivnog stanovništva, dok će se paralelno povećavati zdravstveni i mirovinski izdaci zbog starenja stanovništva. Sve to dovest će pada prihoda i povećanja javnih izdataka zbog povećanih troškova skrbi o starijim građanima. Kineska stopa nataliteta od samo 1,3 u ovom je trenutku ispod razine koja osigurava stabilnu demografsku reprodukciju. Prema recentnim statističkim podacima, u Kini je prošle godine rođeno manje od 10 milijuna djece, što je najmanje novorođenih u povijesti mjerenja.

Kineska stopa nataliteta skoro je dvostruko niža od indijske stope nataliteta od 2,2 posto, pri čemu valja imati na umu da je Kina površinom tri puta veća zemlja od Indije, glavne kineske regionalne suparnice. Sve to navodi na zaključak da bi Kina, kao što se to dogodilo i nekim drugim zemljama, mogla ostariti prije nego što postane bogata i dovoljno moćna da realizira svoje ambiciozne globalne ciljeve.

>> VIDEO Jeste li vidjeli ovog muškarca? Policija ga traži, objavljena i snimka