Ozlijeđena 41 osoba, među teško ozlijeđenima i sedmero djece, zaplijenjeno 65.523 komad pirotehnike

Pirotehnička sredstva nisu igračke. Papagajski to ponavlja policija koja gotovo 30 godina tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana provodi akciju "Mir i dobro", kako bi prevenirala i spriječila uporabu nezakonite pirotehnike. No da sva policijska upozorenja ne padaju na plodno tlo, svjedoče i rezultati zadnje akcije koja se provodila od 29. studenog 2025. do 8. siječnja 2026. i tijekom koje je ozlijeđena 41 osoba zbog uporabe pirotehničkih sredstava. Od tog broja, 13 je osoba bilo teže, a 28 lakše ozlijeđeno. Među 13 teže ozlijeđenih osoba je sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i tri punoljetne osobe.

Tijekom trajanja akcije, policija je zaplijenila 120 komada oružja, 7646 komada streljiva, 0,49 kilograma eksploziva, 30 komada eksplozivnih sredstava poput bombi i 65.523 komad pirotehničke galanterije. Istovremeno su propucana dva objekta; jedan kafić i ljekarna, a propucana su i dva vozila. Policija je evidentirala i 375 prekršaja i 38 kaznenih djela, sva povezana s korištenjem pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.

Usporedbe radi tijekom akcije "Mir i dobro 2024./2025.“ od uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđene su bile 33 osobe od čega je njih 13 osoba bilo teško ozlijeđeno, a 20 osoba lakše. Među teško ozlijeđenim osobama tada je bilo šestero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i četiri punoljetne osobe. Desetero djece mlađe od 14 godina tada je bilo i lakše ozlijeđeno. Policija je tada evidentirala 155 prekršaja i 14 kaznenih djela koja su bila vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva. I na koncu, policija podsjeća i da cijelu godinu traje i njihova akcija "Manje oružja, manje tragedija" tijekom koje se osim ilegalnog oružja, policiji bez sankcija može predati i ilegalna pirotehnika.