Ovom horoskopskom znaku 2020. neće biti baš najbolja godina

Ovnovima će 2020. godina biti doista vrlo izazovna. Vaša će želja da uvijek budete prvi i najbolji u svemu često puta kreirati u vama nemir, ali i nezadovoljstvo. Bit ćete skloni i riskirati i u sportu, poslu, ljubavi.

No, to nije preporučljivo jer u 2020. ćete upravo kad riskirate najmanje, profitirati. Pretjerivanje će uvijek biti na vašu štetu.

– U 2020. ljubav vam je kao nemirno more, puno valova po kojima trebate znati surfati. To znači da se vi trebate prilagoditi drugima, bilo da ih osvajate, bilo da već jeste u vezi ili braku. Sebičnost će dovesti do prekida veze ili nećete uspjeti osvojiti osobu koju želite – kaže astrologinja Anđelka Subašić.

Na poslovnom planu neće biti baš dobro, što vas očekuje saznajte u videu.