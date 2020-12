Što drugi misle o nama? Amerikanac objavom razljutio brojne, evo što je napisao za Balkan

Za vikend je na Redditu osvanula objava Amerikanca s Twittera koji i nema baš tako dobro mišljenje o Balkanu. Naime, on tvrdi kako većina ljudi u Srbiji, BiH i Hrvatskoj nema pristup osnovnim tehnologijama.

- Činjenica je da je Balkan vrlo siromašna regija i ne vjerujem da većina ljudi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj ima pristup računalima i mobitelima pa ne mislim da bi puno Slavena bilo na Twitteru i pisalo ćirilicom. Dakle, vjerojatno su u pitanju ruski botovi, napisao je.

Njegova je objava izazvala lavinu reakcija i trolanja, kao i teorija zavjera, poput one kako “Slaveni zapravo ne postoje nego ih je stvorila ruska vlada kako bi infiltrirala američke društvene mreže i utjecala na izbore”.

