U istočnom dijelu San Josea neobičan prizor. Jedan je korisnik Twittera zabilježio slobodno stado koza kako trčkara ulicama naselja.

Inače, koze dolaze svake godine kako bi očistile brda oko naselja, no ovaj put jedna je uspjela pobjeći i to preko električne ograde. A druge su nastavile za njom... I to njih 200!