Ovo je vjerojatno najčudniji grad na svijetu: Do njega se dolazi tunelom, a stanovnici žive i rade u visokom tornju

U gradiću Whittier na Aljasci život je neobičan. Grad je udaljen, okružen divljom prirodom, a ostatku svijeta ostao je pristupačan samo jednim tunelom, koji se zatvara noću. Skoro svi stanovnici, njih nekoliko stotina, živi u visokom neboderu, Begich Towersu. "Znate, počnete razmišljati... Oh čovječe, tunel je jedini izlaz. Što ako se dogodi neki hitan slučaj ili nešto i ja ne mogu izaći?" kazao je za CBS stanovnik Lee Shuford. "Ali, naviknuo sam se."

Iako mnogi smatraju Whittier najčudnijim gradom u Aljasci, za njegove stanovnike to je dom koji im pruža sve što im je potrebno. Škola je povezana s neboderom, a u zajednici se ljudi brinu jedni za druge. "Ljudi misle da je čudno", rekla je Anna. "Da, poznat je kao najčudniji grad u Aljasci", dodao je njen suprug, Dave Dickason, koji je gradonačelnik Whittiera. Ali je li to tako? "Zapravo nije", odgovorio je gradonačelnik. "Kada bih morala odabrati jednu riječ, rekla bih da je magično", ubacuje se njegova supruga.

Dave, Anna i njihova 18-godišnja kći Jenessa kažu da ovdje u Begich Towersu imaju gotovo sve što im je potrebno. Trgovina Kozy Korner opskrbljena je osnovnim potrepštinama. Postoji pošta, javni bilježnik, čak i crkva, a od svega ih dijeli jedna vožnja dizalom po tornju. "Ne trebaju nam svi veliki trgovci", rekao je Dave. "Ne trebaju nam sve tzv. pogodnosti velikog grada", dodao je.

Iako možda nema mnogo aktivnosti za zabavu, ljudi ovdje pronalaze svoje mjesto i smatraju ga domom. Mlada Jenessa na TikToku dijeli svoje priče o životu u Whittieru, suočavajući se s mnogim pitanjima i predrasudama. Ali za nju i ostale stanovnike Whittier je daleko od bilo kakvog kulta ili depresivnog mjesta. To je zajednica u kojoj se osjećaju podržano i koja im pruža osjećaj pripadnosti. "Mislim da je najčudnije pitanje koje sam dobila bilo kao, 'Je li to kult?'" nasmijala se. "To je kao, ne, nije! Dobila sam toliko komentara na svom TikToku koji kažu, 'Izgleda tužno. Izgleda depresivno.' Zajednica ovdje je tako lijepa da se zapravo nikada ne osjećaš tužno. I uvijek imaš nekoga s kim možeš razgovarati."

Gradić je izgrađen tijekom II. svjetskog rada i zgrada je bila vojarna. Nakon rata puno je ljudi odselilo, ali broj stanovnika se još smanjio kada je bio potres 1964. godine. Napravio je puno štete, pa je još ljudi odselilo. Izgrađenih kuća nema jer su sva zemljišta u vlasništvu željeznice, pa ih ljudi samostalno ne mogu kupiti - možete kupiti stan u jednoj od dvije zgrade ili unajmiti od nekoga.

Oko 300-tinjak stanovnika ovdje živi tijekom cijele godine, mnogi od njih su nove obitelji. Škola (da, postoji jedna; povezana je sa zgradom putem, pogodili ste, još jednog tunela) 2021. godine imala je oko 50 učenika u dobi od 3 do 18 godina. "Važno je biti ovdje iz pravih razloga", rekla je Lindsey Erk, koja se preselila iz Južne Dakote kako bi predavala. "Nijedno dijete u ovoj školi ne može sjediti u stražnjem dijelu učionice i ne raditi ništa. Svako dijete je primijećeno. To mi puni baterije i to je razlog zašto želim ostati."

