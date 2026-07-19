VIDEO Došli po drogu pa pronašli pravi ratni arsenal! U kući 20-godišnjaka otkrili puške, pištolj, eksploziv...

Umjesto uobičajene policijske zapljene droge, akcija na području Igrana otkrila je mnogo više. Tijekom ciljane akcije usmjerene na suzbijanje preprodaje narkotika policajci su u domu 20-godišnjaka pronašli pravi arsenal oružja i streljiva, ali i marihuanu, psilocibinske gljive te metamfetamin. Mladić je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na dva kaznena djela. Akciju je u petak, 17. srpnja, provela Radna skupina za pojačano suzbijanje zlouporabe droga, a tijekom postupanja prema više osoba oduzet je metamfetamin, dok je jedna osoba zadržana u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

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Kod 20-godišnjaka je najprije pronađena manja količina metamfetamina, nakon čega je policija pretražila dom kojim se koristi. Ondje su pronađeni poluautomatska puška, puška s užlijebljenim cijevima, pištolj, ukupno 256 komada različitog streljiva, četiri detonatorske kapisle, 40 metara sporogorećeg štapina, 30 grama crnog baruta, zračna puška te dijelovi oružja. Osim oružja i eksplozivnih sredstava, policija je oduzela i vrećicu s 21 gramom marihuane te vrećicu s 15 grama psilocibinskih gljiva.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 20-godišnjak nabavljao metamfetamin radi daljnje preprodaje te da je tijekom ove godine najmanje jednom prodao drogu trećoj osobi. Zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija je pritom istaknula kako je i ranije prijavljivan za istovrsno kazneno djelo te da je protiv njega već u tijeku kazneni postupak. Tijekom iste akcije policija je oko 20.20 sati u Igranama postupala i prema 29-godišnjaku od kojeg je oduzet metamfetamin. Utvrđeno je da je za njim bila raspisana potraga zbog nepoštivanja mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu. Priveden je na sud, a protiv njega je podnesen prekršajni postupak zbog posjedovanja droge. Policija navodi da je dosad pet puta kazneno prijavljivan, posljednji put u veljači ove godine zbog kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga.