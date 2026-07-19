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POLICIJSKA AKCIJA

VIDEO Došli po drogu pa pronašli pravi ratni arsenal! U kući 20-godišnjaka otkrili puške, pištolj, eksploziv...

PU splitsko dalmatinska
Autor
Gabrijela Krešić
19.07.2026.
u 11:41

Kod 20-godišnjaka je najprije pronađena manja količina metamfetamina, nakon čega je policija pretražila dom kojim se koristi.

Umjesto uobičajene policijske zapljene droge, akcija na području Igrana otkrila je mnogo više. Tijekom ciljane akcije usmjerene na suzbijanje preprodaje narkotika policajci su u domu 20-godišnjaka pronašli pravi arsenal oružja i streljiva, ali i marihuanu, psilocibinske gljive te metamfetamin. Mladić je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na dva kaznena djela. Akciju je u petak, 17. srpnja, provela Radna skupina za pojačano suzbijanje zlouporabe droga, a tijekom postupanja prema više osoba oduzet je metamfetamin, dok je jedna osoba zadržana u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Kod 20-godišnjaka je najprije pronađena manja količina metamfetamina, nakon čega je policija pretražila dom kojim se koristi. Ondje su pronađeni poluautomatska puška, puška s užlijebljenim cijevima, pištolj, ukupno 256 komada različitog streljiva, četiri detonatorske kapisle, 40 metara sporogorećeg štapina, 30 grama crnog baruta, zračna puška te dijelovi oružja. Osim oružja i eksplozivnih sredstava, policija je oduzela i vrećicu s 21 gramom marihuane te vrećicu s 15 grama psilocibinskih gljiva.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 20-godišnjak nabavljao metamfetamin radi daljnje preprodaje te da je tijekom ove godine najmanje jednom prodao drogu trećoj osobi. Zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija je pritom istaknula kako je i ranije prijavljivan za istovrsno kazneno djelo te da je protiv njega već u tijeku kazneni postupak. Tijekom iste akcije policija je oko 20.20 sati u Igranama postupala i prema 29-godišnjaku od kojeg je oduzet metamfetamin. Utvrđeno je da je za njim bila raspisana potraga zbog nepoštivanja mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu. Priveden je na sud, a protiv njega je podnesen prekršajni postupak zbog posjedovanja droge. Policija navodi da je dosad pet puta kazneno prijavljivan, posljednji put u veljači ove godine zbog kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga.

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