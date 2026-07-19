Crveni plakati sa srpom i čekićem osvanuli su ovih dana, i to ne prvi put, u središtu Zagreba, s pozivom na obuku i trening komunista. I zimus je bio takav skup, organiziran u gradskim prostorima Zagreba, a ovaj najavljen za prošlu subotu, trebao se odvijati na "tajnoj" lokaciji. Da je umjesto plakata za organizaciju "škole komunizma" bio najavljen skup za trening fašista, nacista ili ustaša, reagirale bi trenutačno i državne institucije i političke, i sve moguće ljevičarske udruge. I svi bi se raspisali o "ustašizaciji" Hrvatske. Taj nejednak odnos prema zločinačkim ideologijama dokaz je da u Hrvatskoj komunizam i komunistički totalitarizam i dalje imaju popust u odnosu na fašizam i nacizam. I uzalud je EU zauzeo politički i povijesni stav da su fašistički, nacistički i komunistički totalitarizmi jednaki i izjednačeni u velikim zločinima koji su ti sustavi i ideologije polučili.
Ne, nije šala. U Zagrebu se u tajnosti okupljaju YU komunisti radi prevrata!
Cilj je 'pripremiti boljševike na tlu bivše Jugoslavije za nadolazeće revolucionarne eksplozije'. Za početak, nek' uče o bratstvu komunista, fašista i nacista – u zločinu
Komentara 9
Vjerojatno su se previše uživjeli u film Maršal sa Zokijem na čelu. Garnitura komunista u mirovini koja preuzima vlast i maršal u odori koji ih predvodi iz izvjesne ustanove.
Ako laže koza, ne laže rog: "Treći kongres Revolucionarnog komunističkog saveza... Preko vikenda, 9. i 10. maja 2026., održao se treći kongres Revolucionarnog komunističkog saveza, otkad je on preuzeo novo ime i napravio odvažan zaokret u radu. Ovo je dosad bio nesumnjivo naš najveći kongres, sa čak 36 delegata, što je iznosilo više od dve trećine članstva. Nakon što smo analizirali ove razvoje događaja, te tendencije ka produbljavanju krize, prešli smo na jugoslovenske perspektive. Kako je revolucija u Srbiji manje više presečena i postepeno prigušivana zaokretom ka zahtevu za izbore, bilo je bitno podsetiti se i uputiti nove članove u kakvim veličanstvenim događajima je učestvovala naša sekcija, te crpiti energiju iz istih. Ništa manje važno nije bilo pričati o dešavanjima u ostalim republikama, gde svaka od onih u kojima delujemo je imala masovne borbene mobilizacije – sve iz različitih povoda, ali istog uzroka – krize kapitalizma koja izaziva bes u društvu i prelama se preko leđa radnih ljudi, bilo da se radi o protestima u Sarajevu povodom tramvajske saobraćajne nesreće, napade na sindikate u Makedoniji, ili forsiranje nacionalizma u Hrvatskoj. Četiri ogranka i izvršni komitet podneli su amandmane na dokument perspektiva oko kojih smo glasali i koji su produbili političku diskusiju u vezi njega, te smo odatle kolektivno izgradil i izglasali dokument koji nam predstavlja politički putokaz u daljem radu."
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Tako su se okupljali i nakon pada Austro - Ugarske monarhije , i proglasili - vjerovali ili ne Sovjetsku republiku Austriju. Zna se kako su prošli , ali očito je u Hrvatskoj već dugo na djelu nešto slično.