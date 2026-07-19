Ne, nije šala. U Zagrebu se u tajnosti okupljaju YU komunisti radi prevrata!

Crveni plakati sa srpom i čekićem osvanuli su ovih dana, i to ne prvi put, u središtu Zagreba, s pozivom na obuku i trening komunista. I zimus je bio takav skup, organiziran u gradskim prostorima Zagreba, a ovaj najavljen za prošlu subotu, trebao se odvijati na "tajnoj" lokaciji. Da je umjesto plakata za organizaciju "škole komunizma" bio najavljen skup za trening fašista, nacista ili ustaša, reagirale bi trenutačno i državne institucije i političke, i sve moguće ljevičarske udruge. I svi bi se raspisali o "ustašizaciji" Hrvatske. Taj nejednak odnos prema zločinačkim ideologijama dokaz je da u Hrvatskoj komunizam i komunistički totalitarizam i dalje imaju popust u odnosu na fašizam i nacizam. I uzalud je EU zauzeo politički i povijesni stav da su fašistički, nacistički i komunistički totalitarizmi jednaki i izjednačeni u velikim zločinima koji su ti sustavi i ideologije polučili.