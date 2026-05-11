Trump šokirao novom idejom: Ozbiljno razmatra da Venezuelu pretvori u 51. saveznu državu SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je sugerirao da će njegova administracija pokušati anektirati Venezuelu, rekavši za Fox News da ozbiljno razmatra potez kojim bi ta južnoamerička država postala 51. savezna država SAD-a. Predsjednik je više puta prijetio aneksijom nekoliko suverenih država i teritorija ili korištenjem vojne sile kako bi ih stavio pod kontrolu, uključujući Kanadu, Grenland, Panamu i Kubu. No njegovi najnoviji komentari dolaze nakon vojne operacije u kojoj su uhićeni venezuelanski čelnik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores, dok SAD paralelno surađuje s naftnim kompanijama na preuzimanju naftne infrastrukture.

Trump sada "ozbiljno razmatra potez kojim bi Venezuela postala 51. savezna država", rekao je dopisnik Fox Newsa John Roberts nakon razgovora s predsjednikom u ponedjeljak. Nakon Madurova uhićenja u siječnju, dužnosnici Bijele kuće putovali su između Washingtona i Caracasa kako bi dogovorili sporazume s američkim energetskim i rudarskim kompanijama te pokušali izgraditi bliže odnose s privremenom predsjednicom Delcy Rodríguez i njezinom administracijom. Ti su pregovori ubrzani zbog rata SAD-a s Iranom, koji prijeti globalnim energetskim opskrbnim lancima, piše The Independent.

Trump, koji bez odobrenja Kongresa ili pristanka Venezuele ne može legalno proglasiti Venezuelu 51. saveznom državom, nije isključio vojnu intervenciju kada je riječ o njegovim imperijalnim ambicijama prema Grenlandu. Kada je riječ o Venezueli, SAD je već rasporedio jednu od najvećih mornaričkih flota na Karibima u posljednjih nekoliko desetljeća te nastavlja seriju smrtonosnih bombardiranja brodova za koje tvrdi da sudjeluju u krijumčarenju droge. Trump je novinarima u Bijeloj kući u ponedjeljak rekao da su američke operacije u Venezueli bile "vojni genij". "Venezuela je sada vrlo sretna zemlja", rekao je Trump i u intervjuu za emisiju Full Measure.

"Bili su jadni. Sada su sretni. Zemlja se dobro vodi", rekao je. "Nafta koja izlazi iz zemlje je golema, najveća u posljednjih mnogo godina. Velike naftne kompanije dolaze s najvećim i najljepšim bušotinama koje ste ikada vidjeli". Rodríguez još nije javno objavila vremenski okvir za demokratske izbore, što je izazvalo strah da je Bijela kuća odustala od ranije deklariranog cilja demokratizacije zemlje nakon što je Trump rekao da će SAD neograničeno dugo "upravljati" Venezuelom. Nedavno je novinarima rekla da će izbori biti održani "u nekom trenutku". "Trenutačno smo u fazi stabilizacije", rekao je nedavno za Politico Trumpov glavni energetski savjetnik Jarrod Agen. "Riječ je o tome da se energetski sporazumi pokrenu i da se osiguraju sredstva za svakodnevno funkcioniranje Venezuele".

SAD je ponovno otvorio veleposlanstvo u Caracasu u ožujku, a izravni letovi između SAD-a i Venezuele nastavljeni su prošlog mjeseca. Nakon objave o Madurovu uhićenju u siječnju, Trump je rekao da će privremena skupina sastavljena od vodećih dužnosnika administracije "upravljati" zemljom "određeno vrijeme" dok SAD ne procijeni da može doći do "mirne i pravedne tranzicije". Trump nije isključio mogućnost slanja američkih vojnika na teren, iako je sugerirao da bi američki vojni resursi prvenstveno štitili ogromnu venezuelansku naftnu infrastrukturu u zemlji koja ima najveće potvrđene rezerve nafte na svijetu. SAD će potom prodavati "velike količine nafte drugim zemljama", rekao je nakon Madurova uhićenja. "Mi smo u naftnom biznisu".

Kasnije je izjavio da američke naftne kompanije planiraju uložiti 100 milijardi dolara u "obnovu njihove naftne i plinske infrastrukture u puno većem, boljem i modernijem obliku". Trump je također iskoristio venezuelansku krizu kako bi ponovno oživio opovrgnutu teoriju zavjere prema kojoj su tehnološke kompanije za izborni sustav osmišljene za namještanje izbora u Venezueli, a potom korištene i u SAD-u kako bi manipulirale rezultatima i dovele Joea Bidena na vlast. Predsjednik je u siječnju podijelio objavu u kojoj se tvrdilo da je CIA angažirala te kompanije kako bi mu namjestila poraz na izborima 2020. godine.

Tijekom svjedočenja pred članovima Kongresa u siječnju, američki državni tajnik Marco Rubio ublažio je vojne prijetnje vezane uz Venezuelu, rekavši da SAD "ni u jednom trenutku" nije spreman za vojnu akciju u Venezueli nakon Madurova uhićenja. No predsjednik je otad više puta sugerirao da ga i dalje zanima preuzimanje zemlje. "DRŽAVNOST, #51, IMA LI ZAINTERESIRANIH?" napisao je na Truth Socialu nakon što je Venezuela u ožujku pobijedila Italiju na World Baseball Classicu.

Predsjednikove prijetnje uznemirile su kritičare koji strahuju da bi SAD mogao urušiti međunarodne sporazume i otvoriti vrata autoritarnim režimima da poduzmu slične poteze. "Venezuelanski narod zaslužuje demokratsku tranziciju i da oni odgovorni za ozbiljna kršenja ljudskih prava odgovaraju pred zakonom", navodi se u zajedničkom priopćenju više od 40 organizacija za ljudska prava koje djeluju u Latinskoj Americi. "Međutim, to ne može opravdati urušavanje međunarodnog poretka niti legitimizirati nasilne i jednostrane metode koje nameću logiku jačega", poručili su.