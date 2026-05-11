VIDEO Trump ponovno zadrijemao tijekom važnog sastanka: Mnogi se pitaju je li u stanju obnašati dužnost predsjednika

Ponovno se propitkuje zdravstveno stanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je snimljen kako drijema tijekom izravnog televizijskog prijenosa.

Trump je ostao sjediti za svojim stolom u Ovalnom uredu dok je Robert F. Kennedy Jr. stajao pokraj njega i iznosio svoje izjave. Kako je govor odmicao, Trumpove su oči djelovale sve teže, a glava mu se nagnula prema prsima. Na trenutke se i trzao kao da se budi.

Kennedy Jr. govorio je o stopama dječje pretilosti u Sjedinjenim Američkim Državama te o Trumpovoj inicijativi za ponovno uvođenje testova tjelesne kondicije kako bi se mlade potaknulo na zdraviji način života. Osim toga, spominjao je i 'krizu plodnosti', budući da je događaj bio posvećen zdravstvenoj skrbi za majke i potpori majčinstvu.

Trump is about to hit REM sleep on camera in the Oval pic.twitter.com/0zJp86Iuls — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Trumpov glasnogovornik odgovorio je na ove tvrdnje na društvenoj mreži X. 'Treptao je, moronu', napisao je, nakon što je Reutersov dopisnik objavio fotografiju Trumpa sa zatvorenim očima. Američki predsjednik uskoro puni 80 godina, a ovo nije prvi put da se dogodila ovakva situacija. Mnogi se sada pitaju je li u stanju da obnaša dužnost predsjednika.