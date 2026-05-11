ZDRAVSTVENO STANJE POD UPITNIKOM

VIDEO Trump ponovno zadrijemao tijekom važnog sastanka: Mnogi se pitaju je li u stanju obnašati dužnost predsjednika

Foto: Screenshot/X
1/3
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
11.05.2026.
u 22:48

Trump je ostao sjediti za svojim stolom u Ovalnom uredu dok je Robert F. Kennedy Jr. stajao pokraj njega i iznosio svoje izjave. Kako je govor odmicao, Trumpove su oči djelovale sve teže

Ponovno se propitkuje zdravstveno stanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je snimljen kako drijema tijekom izravnog televizijskog prijenosa.

Trump je ostao sjediti za svojim stolom u Ovalnom uredu dok je Robert F. Kennedy Jr. stajao pokraj njega i iznosio svoje izjave. Kako je govor odmicao, Trumpove su oči djelovale sve teže, a glava mu se nagnula prema prsima. Na trenutke se i trzao kao da se budi.

Kennedy Jr. govorio je o stopama dječje pretilosti u Sjedinjenim Američkim Državama te o Trumpovoj inicijativi za ponovno uvođenje testova tjelesne kondicije kako bi se mlade potaknulo na zdraviji način života. Osim toga, spominjao je i 'krizu plodnosti', budući da je događaj bio posvećen  zdravstvenoj skrbi za majke i potpori majčinstvu. 

Trumpov glasnogovornik odgovorio je na ove tvrdnje na društvenoj mreži X. 'Treptao je, moronu', napisao je, nakon što je Reutersov dopisnik objavio fotografiju Trumpa sa zatvorenim očima. Američki predsjednik uskoro puni 80 godina, a ovo nije prvi put da se dogodila ovakva situacija. Mnogi se sada pitaju je li u stanju da obnaša dužnost predsjednika. 
drijemanje Robert Kennedy Jr. američki predsjednik Donald Trump

PA
PatMat
23:06 11.05.2026.

Svi drijemaju i spavaju i mladi pogotovo poslije dobrog i obilatog obroka. Trump je itekako sposoban.

BP
Besposlen pop
23:55 11.05.2026.

Da nema Ace Dijagnoze, ovaj klaun bio nsjveci cirkusant medu predsjednicima

ZA
zagi101
23:30 11.05.2026.

čovjek od osamdeset godina sigurno nije sposoban voditi državu, 75 godina je gornja granica, nakon toga počinje mentalno propadanje, kod nekog više kod nekog manje ali um više nema bistrinu

