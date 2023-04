Ovo je ‘krvna slika’ hrvatskih građana. Stanje je alarmantno

Liječnica Snježana Permozer Hajdarović u svojoj specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine u Kotoribi tjedno primi 560 pacijenata. I to kad je relativno miran tjedan. Dnevno je to u prosjeku 112 pacijenata. Kaže da joj je dnevni rekord 283 u kombinaciji rada od kuće online i smjene u ambulanti, s puno upisanih recepata. Pacijenti najčešće dolaze zbog akutnih infekcija dišnog sustava, nešto rjeđe crijevnih infekcija, pa s bolestima koštano-mišićnog sustava, bolesti srca i krvnih žila, uglavnom variranja krvnog tlaka.



– Vrlo čest razlog dolaska su i problemi koji nisu striktno zdravstveni, već potreba za različitim potvrdama za preglede medicine rada, potrebe centra za socijalnu skrb, pomagala, bolovanja, ispričnice... – kaže nam. Zbog opterećenosti liječnici se ne mogu posvetiti pacijentima u mjeri u kojoj bi to htjeli.