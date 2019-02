Žestoki okršaj Merkel i Pencea: 'Ovisnima o Putinu više nećemo jamčiti sigurnost’

Američki ministar trgovine klasificira europske automobile kao “opasnost za nacionalnu sigurnost”. To je za Njemačku “zastrašujuće, mi smo šokirani”, kazala je danas njemačka kancelarka Angela Merkel u Münchenu na 55. Međunarodnoj konferenciji o sigurnosti koja je okupila 500 uzvanika među kojima 35 šefova država. U Münchenu je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je imao niz bilateralnih susreta.

Merkel je održala pravu lekciju američkoj administraciji i svima koji ne vide dalje od svoga nosa u globaliziranom svijetu te je na kraju govora pozdravljena pravim ovacijama. Zar stvarno europski automobili mogu ugroziti američku nacionalnu sigurnost? Osim toga, njemačka automobilska industrija BMW ima upravo u SAD-u najveću tvornicu, veću od onih u Njemačkoj, a Merkel je dodala i da su Nijemci ponosni na svoje automobile.

Neobično izravna Merkel

Merkel je pozvala Kinu da sudjeluje u razgovorima o razoružanju i upozorila na opasnosti od prekida ugovora o razoružanju (INF). Također je kritizirala odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa vezanu za povlačenje SAD-a iz nuklearnog sporazuma s Iranom, kao i za najavu povlačenja američkih vojnika iz Sirije i Afganistana.

– Bolje je zadržati jedini ugovor koji postoji s Iranom – kazala je Merkel i retorički pitala pomaže li stvarno nečemu povlačenje iz nuklearnog sporazuma. Izoliranje ne vodi rješenju. Merkel kaže kako velike puzzle (“The great puzzle” slogan je ovogodišnje konferencije o sigurnosti) mogu se složiti samo ako svi zajedno rade na tome. U obrani multilateralizma, Merkel je citirala i američkog senatora Lindseya Grahama koji je kazao kako je “multilateralizam težak, ali bolji put nego da idete sami”.

Njemačka kancelarka naglasila je kako u ovom uzburkanom svijetu “imamo potrebu za NATO-om kao sidrom stabilnosti i zajednicom zajedničkih vrijednosti”. Međunarodne strukture se ne smiju uništiti, kazala je Merkel i njezina poruka u vezi s multilateralizmom nije usmjerena samo Washingtonu već i Moskvi i Pekingu.

NATO nije bio utemeljen samo kao vojni savez, već kao savez nacija koje dijele vrijednosti; iste vrijednosti glede ljudskih prava, demokracije. Današnji izazovi traže od nas da budemo ujedinjeni. Kraj ugovora o razoružanju (INF), nakon što ih je Rusija godinama kršila, loša je vijest, kazala je Merkel i dodala kako je poželjno da u takvim ugovorima ne sudjeluju samo Rusija i SAD već i Kina. Zatim je osudila najavu američkog vojnog povlačenja iz Sirije, jer bi to značilo da će se na tim prostorima pojačati utjecaj Rusije i Irana. SAD i europske države suglasne su da bi trebalo zaustaviti širenje iranskog utjecaja na Bliskom istoku, ali glede sredstava koja za to treba upotrijebiti se razlikuju. Njemačka, zajedno s Francuskom i Velikom Britanijom, želi spasiti sporazum kojim bi se trebalo spriječiti stvaranje iranske nuklearne bombe. A o provedbi toga sporazuma ovisi i koliku će ekonomsku potporu dobiti Iran. Trumpov SAD povukao se iz toga sporazuma i pritišće Iran sve strožim ekonomskim sankcijama. To su razlike između Europe i SAD-a u vezi s Iranom.

Potpredsjednik SAD-a Mike Pence u Münchenu je ponovio Trumpov zahtjev da i Europska unija napusti nuklearni sporazum s Iranom.

– Došao je trenutak da naši europski partneri budu uz nas – kazao je Pence jer “iranski režim zagovara holokaust i pokušava ga ostvariti”.

