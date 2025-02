Ove zemlje ugledale su se na Hrvatsku pa pozvale građane na bojkot

Po uzoru na Hrvatsku, rumunjski potrošači pozvani su da u ponedjeljak bojkotiraju supermarkete zbog najviše inflacije u Europskoj uniji, a u Bugarskoj bojkot je najavljen za četvrtak, javlja agencija France presse.

Iza bojkota u Rumunjskoj stoji krajnja desnica. - Takva povećanja cijena neprihvatljiva su - objavio je prošli tjedan u videu na Facebooku bivši predsjednički kandidat Calin Georgescu. Pozvao je sugrađane da umjesto velikim trgovačkim lancima prednost daju "obližnjim mjesnim trgovinama" koje prodaju rumunjske proizvode.

Inflacija u Rumunjskoj 2024. iznosila je 5,5 posto, pošto je 2022. dosegla vrhunac od gotovo 14 posto. To je dovelo do jačanja krajnje desnice. Pozivu na bojkot pridružio se i desni Savez za uniju Rumunja. Predsjednik stranke George Simion rekao je: "Desetog veljače pridružujem se Rumunjima koji govore 'Dosta!' zlouporabama velikih trgovačkih lanaca", kritizirajući njihove "goleme profite". Rumunjska vlada izrazila je žaljenje zbog te "političke" akcije upozorivši da bi mogla naštetiti lokalnim proizvođačima, no sindikat poljoprivrednika Pro Agro izrazio je nadu da će prosvjed probuditi svijest potrošača i potaknuti vlasti da poduzmu nešto protiv dominacije multinacionalnih trgovačkih lanaca koji diktiraju cijene.

U susjednoj Bugarskoj, najsiromašnijoj članici EU-a u kojoj je 2022. inflacija iznosila 15 posto, bojkot je predviđen za četvrtak na poziv nekoliko organizacija. - Trinaestoga veljače pokažimo trgovcima da je građansko društvo bijesno - rekao je u ponedjeljak novinarima Velizar Enchev, bivši zastupnik i veleposlanik u Hrvatskoj, pozivajući da se ograniči cijene osnovnih prehrambenih proizvoda.