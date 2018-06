Ovakvo prenošenje utakmice još niste vidjeli: Trebali bi ti plaćati za ovo!

Malo je onih koji ne prate Svjetsko prvenstvo u nogometu, a od utakmice vas mogu odvojiti vjerojatno samo posao ili neke neodgodive obveze.

Upravo se to dogodilo i jednom navijaču Engleske koji je zbog posla u ponedjeljak propustio utakmicu Engleske protiv Tunisa.

No, zahvaljujući svojoj djevojci, preko WhatsAppa je dobivao detaljan izvještaj o tijeku utakmice, a ona se svojim komentiranjem pohvalila na Twitteru.

My boyfriend asked me to text him updates from the #ENGTUN game as he's on his way home. You can't say it's not accurate. #WorldCup pic.twitter.com/fOIUKsMLus