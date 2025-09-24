Je li ovaj mladi svećenik prešao granicu? Ono što je objavio izazvalo je oštre reakcije

Veliku buru u javnosti izazvao je 32-godišnji svećenik Albert Ravagnani iz Milana, koji je promovirao dodatke prehrani, uz poruku da mu pomažu u očuvanju energije za pastoralni rad. Snimka, koja je prošli tjedan postala viralna, izazvala je podijeljene reakcije među vjernicima i široj javnosti, s obzirom na nekonvencionalan pristup koji spaja duhovnost i komercijalnu promociju. Ravagnani, poznat po svojoj karizmi i velikom broju pratitelja na društvenim mrežama – preko 272.000 na Instagramu – u videu je izjavio: "Molitva nije dovoljna, djeco moje, zato: dodaci prehrani za vezivanje". Dodao je da briga o zdravlju odražava poštovanje prema daru života, te uputio pratitelje na poveznicu u svojoj biografiji za kupnju proizvoda. "Ne čine od mene Supermana ili Isusa Krista, ali mi pomažu da ostanem najbolji mogući", napisao je u opisu videa. Video je izazvao lavinu kritika, posebice među konzervativnijim vjernicima. Mnogi su optužili Ravagnanija da je 'prekoračio granicu' i da njegovo ponašanje nije primjereno svećeničkom pozivu. "Svećenik bi trebao raditi nešto drugo. Neka vam Gospodin pomogne razlučiti", napisao je jedan komentator. "Dragi Don Alberto, bacili ste se u svijet i to nije dobro za vas i za nas. Vratite se tradiciji", poručio mu je drugi korisnik. Neki su otišli dalje, nazivajući ga 'narcisom' koji 'više brine o svojoj slici nego o dušama', dok su pojedini izrazili strah da bi uskoro mogao napustiti svećenički poziv. Kritike nisu zaobišle ni crkvene vlasti. Prema izvješću Daily Maila, biskup Ravagnanijeve biskupije upozorio ga je da su ovakve reklamne kampanje 'neprimjerene', te da ih ne smije ponavljati bez izričitog dopuštenja, prenosi en.protothema.gr.

Svećenik se branio ističući da je njegova promocija bila u svrhu prikupljanja sredstava za župu. "Pitajte svog svećenika kako prikuplja novac. Festivali, tržnice, partnerstva s poduzećima – ja radim isto, samo na internetu", odgovorio je kritičarima. Na prijedlog da traži donacije, Ravagnani je uzvratio: "Mogu pokušati, ali zamislite da tražim novac za kamere i snimanje podcasta. Ne mislite li da bi me kritizirali što ne dajem novac siromašnima?"

Ravagnani je postao poznat 2020. godine tijekom pandemije Covida-19, kada su njegovi YouTube videozapisi, usmjereni na povezivanje s mladima tijekom karantene, postali viralni. Njegov pristup, koji koristi modernu tehnologiju i društvene mreže za privlačenje mladih u crkvu, učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih mladih svećenika u Italiji.