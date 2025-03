'Ovaj skandal je otkrio dvije stvari o američkoj vladi, a evo što bi Europa trebala poduzeti da ju shvate ozbiljno'

Bijelu kuću danima trese skandal nakon što je glavni savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike Waltz nehotice dodao glavnog urednika Atlantica Jeffreyja Goldberga u povjerljivu raspravu o vojnoj akciji protiv Hutija. Naime, Goldberg je 11. ožujka primio pozivnicu za Signal, aplikaciju za šifrirane poruke. Ubrzo se našao u grupnom chatu nazvanom "Houthi PC mala grupa" s naizgled visokim dužnosnicima administracije, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, potpredsjednika JD Vancea, direktoricu Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard i druge. Novinar je rekao da je vidio povjerljive vojne planove za američke udare na Hutije, uključujući pakete oružja, ciljeve i vrijeme, dva sata prije nego što su bombe eksplodirale. O tome je danas Lana Kovačević u emisiji Večernji TV-a razgovarala s Večernjakovim vanjskopolitičkim novinarom Dinom Brumecom.

- Zanimljivo je da je cijeli skandal razotkrio dvije pojedinosti u američkoj Vladi, jedno je to da se najviši američki dužnosnici zapravo ne pridržavaju pravila. Ne pridržavaju se pravila oko vojnih informacija, a to su jako osjetljivi podaci. Radi se o vojnim udarima u Jemenu koji su objavljeni u jednoj komercijalnoj grupi u aplikaciji Signal gdje su slučajno dodali novinara magazina Atlantic. Taj novinar je napisao članak i to je najveći skandal zadnjih nekoliko dana u Americi. Druga stvar je što kritičari zapravo vjeruju da je Donald Trump dobrim dijelom vratio amaterizam u Bijelu kuću. Donald Trump i njegovi pristaše to vide drugačije. Oni se pravila pridržavaju kako im padne na pamet - rekao je novinar Dino Brumec.

Koliko je opasna retorika Donalda Trumpa koji je nakon toga napao novinara? - Taj novinar ima dosta dugu povijest s Trumpovom administracijom, puno tenzija čak i sa samim Trumpom. S te strane je jako nezgodno američkoj administraciji što su dodali glavnog urednika jednog poznatog lista koji je kritičan prema Trumpovoj administraciji i koji je razotkrio puno toga. Trump je odmah krenuo sa svojom retorikom koja je često nailazila na plodno tlo kod njegovih birača, ali više u prošlosti nego sad kod ovog slučaja. Amerika je toliko podijeljena zemlja da oni imaju toliko podijeljene medije na lijeve i desne da je normalno da je svaka kritika iz Trumpove perspektive "to govore ovi koji nas ionako ne vole, mediji su uvijek protiv nas, mi smo žrtve medija". U ovom slučaju, to je trajalo možda pola dana, no kada se vidjelo da konzervativni mediji o tome izvještavaju dosta kritički, poput Fox Newsa, u tom trenutku su Trump i njegova vlada morali promijeniti retoriku i posuti se pepelom jer su shvatili da ta retorika više ne prolazi - kaže Brumec.

Komentirao je i poruku američkog ministra obrane koji je rekao: 'Mrzim što opet moramo izvući Europu'. - Trenutačna američka vlada svoje saveznike uzima 'zdravo za gotovo'. Htjeli su reći da ti militanti koje su Amerikanci bombardirali više štete europskoj trgovini nego američkoj, a sad ih "mi opet moramo spašavati, trošiti svoje resurse, dovoditi svoje ljude u opasnost da bi rješavali europske probleme". To je retorika koja zabrinjava Europu, a s druge strane i Europa se mora zamisliti sama nad sobom. Ne samo da moramo povećati nezavisnost u odnosu na SAD nego i to što bi Europa morala napraviti neke poteze da bi ju SAD ozbiljnije shvaćao. To je prije svega povećavanje vojnih proračuna. Milijuni Amerikanaca imaju osjećaj da Europljani jako dobro žive jer ne troše novac na vojsku nego na bolnice, škole, ceste, visoke plaće, a da ih za to vrijeme Amerika spašava. U tom smislu će Europa morati povećati svoje vojne proračune i osnažiti svoju vojsku.

Što još Europa mora poduzeti? - Ima nekih ideja da bi Europa mogla diplomatski poboljšati svoje odnose s Kinom kako bi je SAD prestao uzimati zdravo za gotovo. Europa je dobrim dijelom pogoršala svoje odnose s Kinom zbog SAD-a. Kad bi Europa omekšala svoj pristup i kad bi Kina to prihvatila, tada bi ju Amerika pokušala privući sebi. To je samo jedna od teza jer s Kinom nije lako surađivati. SAD-u je očito u interesu razdvojiti Rusiji i Kinu, Rusiju privući sebi. Rusiju vjerojatno vide kao manje opasnog suparnika. Trump misli da ima dobar odnos s Putinom, ali generalno za američku desnicu Rusija je puno manji problem od Kine, ona nije ideološki suparnik i u Putinu vide većeg potencijalnog prijatelja nego u Pekingu.