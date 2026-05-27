Ovaj oglas za posao postao je viralni hit: Skupio 59 milijuna pregleda, a prijavilo se više od 700 ljudi

Oglas za posao pastira na udaljenim kineskim travnjacima neočekivano je postao viralni hit i privukao stotine prijava, otkrivajući sve veće probleme na kineskom tržištu rada. Zuo Xiaoyong, vlasnik farme, ostao je iznenađen kada je njegov oglas za dvoje pastira za rad na surovom području južno od Mongolije postao najpopularnija tema dana na Weibou, kineskoj verziji platforme X, javlja Independent.

U svega nekoliko sati oglas je prikupio 59 milijuna pregleda i potaknuo više od 21.000 rasprava. Prijavilo se više od 700 ljudi - od uredskih zaposlenika iz Šangaja i Chongqinga do tvorničkih radnika i tek diplomiranih studenata. Zuo je rekao kako je oko deset posto prijavljenih tek završilo fakultet, dok su drugi kao razlog prijave navodili dugove, iscrpljujuće poslove ili lošu radnu atmosferu. “Nisam očekivao da će postati viralno”, rekao je. “Čini se da obični ljudi sve teže pronalaze posao.”

Iako je službena stopa nezaposlenosti u Kini nešto iznad pet posto, podzaposlenost raste, a prihodi u privatnom sektoru već godinama ne prate gospodarski rast. Mnogi radnici žale se i na takozvanu kulturu “996”, odnosno rad od 9 ujutro do 9 navečer, šest dana u tjednu. Analitičari upozoravaju da bi se tržište rada moglo dodatno pogoršati zbog viših troškova proizvodnje, ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i dolaska rekordnih 12,7 milijuna diplomiranih studenata na tržište rada.

Glavni ekonomist ING-a za Kinu Lynn Song rekao je kako je reakcija na oglas “simptom izrazito konkurentnog i često slabo plaćenog tržišta rada”. Jedan od prijavljenih, 21-godišnji James Guo, rekao je da se prijavio jer više nije mogao izdržati rad u tvornici kontejnera. “Radimo više od 13 sati dnevno, ruke su mi natečene i pune žuljeva, a nemamo vremena ni za odlazak na toalet”, rekao je.

Zuo je tražio pastire, po mogućnosti bračni par, koji bi tijekom ljeta čuvali 3.000 ovaca na pašnjaku od 2.000 hektara, a zimi radili fizički zahtjevne poslove pri temperaturama nižim od minus 30 stupnjeva. Plaća iznosi 8.000 juana mjesečno, što je iznad prosjeka u kineskim privatnim tvrtkama, a osigurani su i smještaj te hrana. "Plaća je visoka, ali najvažnije je možete li izdržati zimu”, rekao je Zuo. “Ovo nije turizam.”

Posebnu pozornost izazvao je i fenomen koji kineski radnici nazivaju “prokletstvo 35. godine”, odnosno činjenica da mnogi poslodavci izbjegavaju zapošljavati osobe starije od 35 godina. Na kraju su posao dobila dva bračna para rođena 1980-ih godina, svi s iskustvom rada na farmi. Zuo je poručio da više neće razmatrati samce ni mlade ljude iz gradova. “Kod nas se može dogoditi da cijelu godinu ne vidite druge ljude”, rekao je. “Ne znam može li svatko podnijeti toliku samoću.”