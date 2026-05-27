© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RADIKALNA IZBORNA REFORMA

Njemački postkomunisti šokirali: I Hrvatima dati pravo glasa na izborima u Njemačkoj

German parliament votes on a contentious pensions package
Antonio Mandir
27.05.2026.
u 15:10

Parlamentarna grupa Die Linke (Ljevica) u Bundestagu poziva na pravo glasa za sve strance koji žive u Njemačkoj najmanje pet godina

Njemačka stranka Die Linke (Ljevica) poduzela je kontroverzan potez koji bi mogao radikalno promijeniti Njemačku politički i društveno. U prijedlogu, parlamentarna grupa Ljevice u Bundestagu poziva na pravo glasa za sve strance koji žive u Njemačkoj najmanje pet godina.

Novo pravilo primjenjivalo bi se na savezne, državne i lokalne izbore, objavio je Bild.de. Ovaj zahtjev u oštroj je suprotnosti s presudom Saveznog ustavnog suda, koji navodi da je pravo glasa na saveznoj i državnoj razini u Njemačkoj strogo vezano uz njemačko državljanstvo.

Parlamentarna grupa Ljevice, koju predvode supredsjedatelji Heidi Reichinnek i Sören Pellmann, tvrdi: „Iako žive u Njemačkoj, rade, plaćaju poreze, sudjeluju u društvenom i kulturnom životu i često rađaju djecu koja ovdje odrastaju kao Nijemci, milijuni imigranata ne mogu imati utjecaja na to tko njima vlada i koja bi trebala biti vodeća načela politike koja oblikuju njihov svakodnevni život.“ 

Savezni ustavni sud presudio je 1990 godine da je, prema Temeljnom zakonu, pravo glasa općenito rezervirano za njemačke građane. Suci su to opravdali navodeći da, prema Ustavu, sva državna vlast proizlazi "iz naroda" i da se to odnosi na njemački narod. Lijeva stranka smatra ovo tumačenje zastarjelim i ističe da je načelo koje je formulirao sud već prekršeno 1992. uvođenjem prava glasa u općinama za građane EU. Da bi se promijenio Ustav, bila bi potrebna dvotrećinska većina i u Saveznom parlamentu (Bundestagu) i u Saveznom vijeću (Bundesratu).

U Njemačkoj je 1990. živjelo oko 5,5 milijuna ljudi bez njemačkih putovnica; danas je taj broj veći od 14 milijuna, uključujući oko pet milijuna građana EU. Prema posljednjim podacima u Njemačkoj živi 414.555 Hrvata.

Die Linke njemačka je demokratska socijalistička stranka, osnovana 2007. godine spajanjem Partije demokratskog socijalizma (PDS) i stranke Rad i socijalna pravda – Izborna alternativa (WASG). Die Linke je kroz PDS direktan nasljednik SED-a, marksističko-lenjinističke stranke koja je vladala Istočnom Njemačkom do pada Berlinskog zida. Stranka se pozicionira na krajnjem lijevom političkom spektru, zalažući se za socijalnu pravdu, antifašizam, antiratnu politiku i jačanje javnih servisa. Zalaže se i za prelazak iz kapitalizma u demokratski socijalizam. Die Linke je na lanjskim saveznim izborima osvojila 8,8 posto glasova, što je za 3,9 postotnih bodova više nego 2021., i trenutačno u Bundestagu ima 64 zastupnika.

Ključne riječi
izborna reforma komunisti Die Linke Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
15:12 27.05.2026.

Otišli njemci na kvasinu

JE
Jelko
16:14 27.05.2026.

Ljevica i zeleni gube na svim razinama sada traže spas u strancima

