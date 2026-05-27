UDARILA PO PREDSJEDNIKU

VIDEO Šokantna tvrdnja poznate voditeljice: 'Ako mislite da je Trump bio vjeran Melaniji, super...'

Maša Ilotić Šuvalić
27.05.2026.
u 09:43

Njene izjave izazvale su burne reakcije na američkoj desnici, a posebno među Trumpovim odanim pristašama (MAGA), koji je optužuju za izdaju i preokret.

Bivša voditeljica Fox Newsa Megyn Kelly oštro je kritizirala američkog predsjednika Donalda Trumpa, optuživši ga da je varao sve tri svoje supruge, uključujući i sadašnju prvu damu Melaniju Trump. Kelly je izjavu dala tijekom gostovanja na podcastu Hodgetwins, komentirajući Trumpovu kritiku bivšeg dužnosnika protuterorističkih snaga Joea Kenta, koji se ponovno oženio četiri godine nakon smrti svoje prve supruge. "Trump je varao svaku suprugu koju je imao. Upoznao je Marlu Maples dok je još bio u braku s Ivanom, majkom svoje djece. To je bilo na naslovnicama svih novina u New Yorku... i čini se da se time ponosio", kazala je. Kelly je također podsjetila na staru optužbu Trumpove prve supruge Ivane, koja ga je 1989. optužila za navodno silovanje, iako je tu tvrdnju kasnije povukla 1993. i 2015. godine. "Ne znam je li to istina ili ne, ali jasno je da njihov odnos nije bio dobar", dodala je.

Govoreći o aktualnoj prvoj dami, Kelly je bila još izravnija. "Ako mislite da je Trump bio vjeran Melaniji, super. Onda imate većih problema nego što ja mogu riješiti", rekla je. 

Trump je bio u braku s Ivanom Trump, s kojom ima troje djece – Donalda Jr., Ivanku i Erica. Razveli su se nakon javne afere s modelom Marlom Maples, s kojom se oženio 1993. i dobio kćer Tiffany. S Melanijom je u braku od 2005. godine, a imaju sina Barrona. Megyn Kelly, koja je ranije podržavala Trumpa, posljednjih mjeseci sve otvorenije kritizira njegove poteze i ponašanje. Njene izjave izazvale su burne reakcije na američkoj desnici, a posebno među Trumpovim odanim pristašama (MAGA), koji je optužuju za izdaju i preokret, piše TV Insider.
Donald Trump Melania Trump

