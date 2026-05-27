Volodimir Zelenski poslao hitno pismo Donaldu Trumpu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem upozorava na sve ozbiljniji nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno kada je riječ o obrani od balističkih projektila, objavio je Kyiv Independent.

Apel dolazi u trenutku pojačanih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, dok Moskva istodobno javno najavljuje novi val dalekometnih udara na Kijev, uključujući napade na ono što ruske vlasti nazivaju ukrajinskim “centrima donošenja odluka”. “Kada je riječ o protuzračnoj obrani od projektila, oslanjamo se na naše prijatelje”, stoji u pismu u koje je imao uvid Kyiv Independent. “Kada je riječ o obrani od balističkih projektila, gotovo se u potpunosti oslanjamo na Sjedinjene Američke Države.”

Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi ograničene zalihe presretača Patriot i drugih zapadnih obrambenih sustava mogle biti nedostatne za obranu od sve intenzivnijih ruskih napada. “Situacija je zaista teška kada govorimo o protubalističkoj obrani”, rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom za Kyiv Independent. Prema informacijama koje prenosi, ukrajinska veleposlanica u SAD-u Olha Stefanišina distribuira pismo Bijeloj kući, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu te drugim članovima američkog Kongresa.

U pismu se također ističe zabrinutost Kijeva zbog problema u nabavi oružja kroz program Prioritetnih ukrajinskih obrambenih potreba (PURL), koji članicama NATO-a omogućuje financiranje kupnje američkog oružja za Ukrajinu. “Trenutni tempo isporuka kroz program PURL više ne prati stvarnu razinu prijetnje s kojom se suočavamo”, navodi se u pismu. “Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila.”

“U ime ukrajinskog naroda s poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu uključeni”, dodaje se. “Pomozite nam osigurati ovo ključno sredstvo zaštite od ruskog terora - projektile Patriot PAC-3 i dodatne sustave - kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge raketne napade.” Najnoviji veliki ruski napad dodatno je pokazao pod kolikim se pritiskom nalazi ukrajinska protuzračna obrana. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da su ruske snage tijekom masovnog noćnog napada 24. svibnja lansirale 90 projektila i čak 600 dronova.

Zelenski je još 16. travnja naložio zapovjedniku ratnog zrakoplovstva Mykoli Oleščuku da hitno kontaktira partnerske zemlje koje su obećale projektile Patriot i drugu protuzračnu opremu, nakon što su ukrajinske zalihe presretača nastavile padati. Ta je odluka uslijedila nakon upozorenja Zelenskog da su zalihe američkih projektila Patriot dosegnule kritičnu razinu.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tijekom telefonskog razgovora 25. svibnja rekao je američkom državnom tajniku Marcu Rubiju da Moskva planira napade na ukrajinske “centre donošenja odluka” te je pozvao Washington da evakuira američko veleposlanstvo u Kijevu. Zelenski je u svom pismu poručio kako je ukrajinsko nebo moguće zaštititi. “Većina ruskih projektila može biti zaustavljena”, zaključio je ukrajinski predsjednik.