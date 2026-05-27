Kim Jong Un pokazao novo zastrašujuće oružje: Sjeverna Koreja testirala AI projektile koji sami prepoznaju metu

Sjeverna Koreja testirala je kombinaciju taktičkih balističkih projektila, topničkih raketa i preciznih krstarećih projektila vođenih umjetnom inteligencijom, pod nadzorom vođe Kim Jong Una, izvijestila je u srijedu državna novinska agencija KCNA. Nakon što je unaprijedila razvoj niza balističkih projektila dugog dometa i nuklearnih sposobnosti, Sjeverna Koreja posljednjih godina sustavno modernizira svoj taktički i konvencionalni arsenal te najavljuje njegovo raspoređivanje uz granicu s Južnom Korejom, piše Reuters. Kako navodi KCNA, testiranja su bila usmjerena na procjenu snage "bojne glave za posebne misije" na taktičkim balističkim projektilima, pouzdanosti višecijevnih topničkih raketnih sustava dugog dometa te preciznosti taktičkih krstarećih projektila vođenih umjetnom inteligencijom.

Kim Jong Un je izjavio da su testiranja pokazala kako su oružje i automatizirani sustavi lansiranja uspješno nadograđeni kako bi "odgovarali uvjetima modernog ratovanja i povećali svoju primjenjivost u borbi", prenosi KCNA. Posebno je naglašeno da su testovi potvrdili borbenu spremnost krstarećih projektila koji će biti raspoređeni u topničkim postrojbama uz granicu s Južnom Korejom. Ti projektili opremljeni su preciznom navigacijom i sustavom upravljanja vođenim umjetnom inteligencijom te mogu gađati ciljeve udaljene do 100 kilometara. Središte Seula, gusto naseljenog glavnog grada Južne Koreje, nalazi se unutar dometa od 100 kilometara od Demilitarizirane zone koja dijeli dvije Koreje. Sjeverna Koreja Južnu Koreju naziva svojim "glavnim neprijateljem" te je odbacila politiku mogućeg budućeg ujedinjenja.

Analitičari navode da je spominjanje terminalnog sustava navođenja krstarećih projektila prvi put da je Sjeverna Koreja javno priznala korištenje umjetne inteligencije u projektilima. Riječ je o tehnologiji koja pomoću podataka u stvarnom vremenu prepoznaje metu i usmjerava projektil prema njoj. "Riječ je o korištenju umjetne inteligencije pri prepoznavanju mete i navođenju projektila", rekao je vojni stručnjak Yang Uk iz Instituta za političke studije Asan. Sjeverna Koreja ranije je tvrdila da umjetnu inteligenciju koristi i u bespilotnim letjelicama.

Hong Min iz Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje smatra da se vjerojatno radi o unaprijeđenoj verziji postojećeg digitalnog sustava navođenja u kombinaciji s tehnologijom automatskog prepoznavanja ciljeva, no ističe da se stvarna razina sofisticiranosti ne može potvrditi samo na temelju izvješća. Sjeverna Koreja od kraja 2023. Rusiji isporučuje balističke projektile i topničke rakete koje Moskva koristi u ratu protiv Ukrajine. Smatra se da je upotreba tog oružja Pjongjangu omogućila prikupljanje vrijednih podataka s bojišta za daljnji razvoj arsenala. Južnokorejska vojska priopćila je u utorak da je zabilježila lansiranje više projektila, uključujući i balistički projektil.