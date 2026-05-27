Svjetski dan multiple skleroze: Najveći MS Walk dosad u Hrvatskoj okuplja 15 gradova. Svi su pozvani, evo detalja

Ovogodišnji Svjetski dan multiple skleroze obilježava se rekordnim brojem MS Walk događanja u čak 15 gradova diljem Hrvatske. Poseban program, između ostalih, organiziran je i u Vinkovcima i Zagrebu, koji su za posjetitelje pripremili bogat sadržaj.

Posebno mjesto u cijeloj priči imaju upravo Vinkovci - grad iz kojeg je krenula jedna od najvećih nacionalnih akcija podizanja svijesti o multiploj sklerozi. Udruga MS tim Hrvatska poziva građane da se pridruže vinkovačkom MS Walku koji će se održati 30. svibnja 2026. godine s početkom u 18 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni, upravo na sam Svjetski dan multiple skleroze.

Ovogodišnji MS Walk neće biti samo simbolična šetnja podrške oboljelima od multiple skleroze, već i premijerno predstavljanje buduće Camino Vrata Hrvatske rute kroz Vinkovce te lokacije prvog hrvatskog alberguea smještaja za hodočasnike na Caminu i pilot projekta prvog centra za rehabilitaciju osoba oboljelih od multiple skleroze u zajednici.

Sudionici će tijekom šetnje proći upravo dijelom buduće Camino rute koju sa bratovštinom Svetog Jakova uz podršku Vukovarsko srijemske županije, razvijaju članice Udruge MS tim Hrvatska, a završetak šetnje planiran je kod prostora bivše Crpne stanice uz Bosut gdje udruga planira realizirati jedinstveni projekt rehabilitacije “oboljeli za oboljele u zajednici”.

Projekt budućeg MS centra u Vinkovcima zamišljen je kao pilot projekt rehabilitacije osoba s multiplom sklerozom u zajednici, ali i kao primjer potpuno novog modela podrške oboljelima koji bi mogao postati jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Centar bi trebao objediniti rehabilitaciju, psihološku podršku, edukacije, fizičke aktivnosti, boravak u prirodi i međusobnu podršku osoba koje žive s multiplom sklerozom, uz snažan naglasak na uključivanje zajednice i kvalitetu života oboljelih.

Posebnost cijelog projekta upravo je njegova održivost kroz razvoj prvog hrvatskog alberguea odnosno smještaja za hodočasnike na Camino ruti, čime bi se spojili društveno poduzetništvo, turizam i podrška osobama s invaliditetom. Iz udruge ističu kako će upravo tijekom MS Walka građani prvi put moći čuti detalje o projektu, planovima razvoja Camino Vrata Hrvatske rute kroz Vinkovce te budućem centru koji bi mogao postati jedan od najinovativnijih projekata rehabilitacije u zajednici u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje nacionalne akcije “Svaki korak se broji" održava se u rekordnih 15 gradova diljem Hrvatske: u Rabu, Sisku, Imotskom, Rijeci, Kninu, Splitu, Đurđevcu, Zagrebu, Koprivnici, Braču, Petrinji, Krku, Vrboskoj na Hvaru, Blatu i Vinkovcima, čime je ova akcija postala najveće nacionalno događanje posvećeno podizanju svijesti o multiploj sklerozi.

MS Walk već više od desetljeća okuplja oboljele, njihove obitelji, prijatelje i građane pod sloganom “Hodaj za one koji ne mogu”, podsjećajući kako za mnoge osobe oboljele od multiple skleroze upravo hodanje predstavlja svakodnevnu borbu.

Iz Udruge MS tim Hrvatska pozivaju sve da im se pridruže 30. svibnja u 18 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni, te svojim dolaskom podrže osobe koje žive s multiplom sklerozom i projekt koji Vinkovce želi pozicionirati kao primjer inkluzije, zajedništva i inovativnog pristupa rehabilitaciji u zajednici.

Što se Zagreba tiče, program na Bundeku započinje u 17 sati održavanjem MS Talka u kojem će sudjelovati prof. dr. sc. Mario Habek iz KBC-a Zagreb, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za multiplu sklerozu. Tijekom razgovora govorit će se o najnovijim terapijama, istraživanjima i izazovima liječenja multiple skleroze u Hrvatskoj. U 17:30 sati slijedi tradicionalni MS Walk - simbolično hodanje podrške oko Bundeka tijekom kojeg će sudionici zajednički brojati korake i poslati poruku solidarnosti onima koji zbog MS-a više ne mogu hodati.

Program se nastavlja u 18:30 sati nastupom stand up komičara Vlatka Štampara pod motom “Smijeh je lijek”, čime organizatori žele naglasiti koliko su pozitivna energija, zajedništvo i podrška važni u svakodnevnom životu osoba s multiplom sklerozom. Za sve sudionike organizatori su osigurali prepoznatljive narančaste majice i osvježenje tijekom događanja.