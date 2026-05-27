TRAŽIO ODŠTETU

Tužio hotel zbog vode iz pipe, odluka suda iznenadila mnoge

Bernard Čavar/Hina
27.05.2026.
u 17:18

Tužitelj je tvrdio da je voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo te da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba

Talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine, odlučio je najviši talijanski sud u postupku turista protiv luksuznog skijališta u Dolomitima. On je tužio hotel Sassongher u Corvari u kojem je 2020. provodio novogodišnje praznike nakon što mu je konobar za objedom odbio dati vodu iz slavine i umjesto toga ponudio vodu iz boce za sedam eura.

Tražio je odštetu od 2700 eura. U presudi donesenoj krajem travnja i objavljenoj u nacionalnom medijima ovaj tjedan, žalbeni je sud naveo da zakon ne propisuje da su barovi i restorani dužni gostima poslužiti vodu iz slavine. Viši sud je tako potvrdio presude dvaju nižih sudova.

Tužitelj je tvrdio da je voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo te da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba. U Europskoj uniji ne postoji zakon koji od država članica traži da ako to netko traži mora mu se besplatno dati voda iz slavine. Europska direktiva o vodi potiče restorane da to učine, ali ne propisuje općenitu obvezu.
Italija hoteli voda

