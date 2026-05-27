Tužio hotel zbog vode iz pipe, odluka suda iznenadila mnoge

Talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine, odlučio je najviši talijanski sud u postupku turista protiv luksuznog skijališta u Dolomitima. On je tužio hotel Sassongher u Corvari u kojem je 2020. provodio novogodišnje praznike nakon što mu je konobar za objedom odbio dati vodu iz slavine i umjesto toga ponudio vodu iz boce za sedam eura.

Tražio je odštetu od 2700 eura. U presudi donesenoj krajem travnja i objavljenoj u nacionalnom medijima ovaj tjedan, žalbeni je sud naveo da zakon ne propisuje da su barovi i restorani dužni gostima poslužiti vodu iz slavine. Viši sud je tako potvrdio presude dvaju nižih sudova.

Tužitelj je tvrdio da je voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo te da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba. U Europskoj uniji ne postoji zakon koji od država članica traži da ako to netko traži mora mu se besplatno dati voda iz slavine. Europska direktiva o vodi potiče restorane da to učine, ali ne propisuje općenitu obvezu.