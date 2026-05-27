Povijesni preokret na financijskom tržištu: Švicarska više nije prijestolnica bogatstva, u ovoj regiji pod upravljanjem gotovo 3 bilijuna dolara

Hong Kong je po prvi put preuzeo vodeću poziciju od Švicarske i postao najveće svjetsko središte za upravljanje imovinom stranih klijenata, pokazuje Globalno izvješće o bogatstvu za 2026. godinu koje je objavila konzultantska kuća Boston Consulting Group (BCG).

Drugim riječima, najveći dio bogatstva stranih ulagača trenutno se nalazi upravo u Hong Kongu. Vrijednost imovine koju tamo drže imućni klijenti iz inozemstva procjenjuje se na 2,95 bilijuna dolara, što je za nijansu više od Švicarske, gdje se upravlja s oko 2,94 bilijuna dolara strane imovine. Prema navodima BCG-a, rast Hong Konga posljednjih godina potaknut je snažnim priljevom kapitala iz ostatka Kine, ali i izrazito aktivnim tržištem inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) tijekom 2025. godine, prenosi NBC.

Autori izvješća ističu kako Hong Kong sve više učvršćuje status ključnog kineskog financijskog centra za pristup međunarodnim tržištima kapitala. Istodobno upozoravaju da je njegov razvoj i dalje snažno povezan s gospodarskim i regulatornim promjenama u kontinentalnoj Kini. Procjene BCG-a pokazuju da bi Hong Kong i Singapur do 2030. godine trebali nastaviti rasti kao vodeći azijski centri za upravljanje bogatstvom stranih klijenata, uz prosječan godišnji rast od oko devet posto.

Za razliku od njih, očekuje se da će Švicarska bilježiti nešto umjereniji rast, otprilike šest posto godišnje. BCG navodi kako je velika prednost Švicarske njezina geografska i klijentska raznolikost jer privlači bogate klijente iz cijelog svijeta, dok su azijska financijska središta znatno više oslonjena na stanje i rast kineskog tržišta.

Dodatni poticaj Švicarskoj dale su i aktualne geopolitičke napetosti, koje su tu zemlju ponovno istaknule kao sigurno financijsko utočište, posebno za kapital koji dolazi iz nestabilnih područja. Bankari i financijski savjetnici izjavili su za Reuters kako imućni klijenti posljednjih mjeseci sve češće prebacuju svoju imovinu iz zemalja Perzijskog zaljeva u Švicarsku zbog sukoba na Bliskom istoku. Autori izvješća zaključuju kako se trenutno u svijetu izdvajaju dva glavna centra za upravljanje bogatstvom. U Aziji vodeću ulogu imaju Hong Kong i Singapur, dok zapadna tržišta predvode Švicarska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.