Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TRUMP-PUTIN-VUČIĆ'

Dok ogorčeni građani marširaju Beogradom, Vučić spas traži u Kini i napada EU i NATO

Autor
Dino Brumec
26.05.2026.
u 20:22

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Pekingu je napao Europsku uniju, koja mu navodno 'diktira' uvjete: 'Neka nam naprave popis s kim smijemo razgovarati'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa svojom vanjskopolitičkom strategijom sjedenja na dvije stolice. U nedjelju je stigao u Kinu u petodnevni posjet u sklopu kojeg je jučer i razgovarao s predsjednikom Xi Jinpingom. Nakon što je stigao u Kinu, žestoko je prozvao dužnosnike Europske unije zbog toga što navodno "diktiraju" srpskoj diplomaciji s kojim bi zemljama smjela surađivati. I dok su tijekom vikenda održani još jedni veliki prosvjedi u Beogradu, Vučić ponovno fokus javnosti želi prebaciti na vanjskopolitičke teme kako bi se prikazao kao "veliki državnik" sa svjetskom reputacijom.

Ključne riječi
Xi Jinping Aleksandar Vučić Kina prosvjedi Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
DR
DrJok
20:33 26.05.2026.

eu nista drugo ne radi nego diktira uvjete. pa u tome se i sastoji partnerstvo srbije sa eu: eu posalje depesu, beograd odmah skoci i usvoji neki blesavi zakon.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!