Dok ogorčeni građani marširaju Beogradom, Vučić spas traži u Kini i napada EU i NATO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa svojom vanjskopolitičkom strategijom sjedenja na dvije stolice. U nedjelju je stigao u Kinu u petodnevni posjet u sklopu kojeg je jučer i razgovarao s predsjednikom Xi Jinpingom. Nakon što je stigao u Kinu, žestoko je prozvao dužnosnike Europske unije zbog toga što navodno "diktiraju" srpskoj diplomaciji s kojim bi zemljama smjela surađivati. I dok su tijekom vikenda održani još jedni veliki prosvjedi u Beogradu, Vučić ponovno fokus javnosti želi prebaciti na vanjskopolitičke teme kako bi se prikazao kao "veliki državnik" sa svjetskom reputacijom.