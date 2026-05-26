Dok ogorčeni građani marširaju Beogradom, Vučić spas traži u Kini i napada EU i NATO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa svojom vanjskopolitičkom strategijom sjedenja na dvije stolice. U nedjelju je stigao u Kinu u petodnevni posjet u sklopu kojeg je jučer i razgovarao s predsjednikom Xi Jinpingom. Nakon što je stigao u Kinu, žestoko je prozvao dužnosnike Europske unije zbog toga što navodno "diktiraju" srpskoj diplomaciji s kojim bi zemljama smjela surađivati. I dok su tijekom vikenda održani još jedni veliki prosvjedi u Beogradu, Vučić ponovno fokus javnosti želi prebaciti na vanjskopolitičke teme kako bi se prikazao kao "veliki državnik" sa svjetskom reputacijom.
eu nista drugo ne radi nego diktira uvjete. pa u tome se i sastoji partnerstvo srbije sa eu: eu posalje depesu, beograd odmah skoci i usvoji neki blesavi zakon.