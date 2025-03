Ovaj hrvatski grad povećao je uskrsnice za umirovljenike, evo tko sve ima pravo na isplatu

Grad Samobor povećao je cenzus i iznos uskrsnica za umirovljenike i ostale osobe koje imaju to pravo, a ovisno o primanjima i socijalnom statusu, iznosit će od 45 do 85 eura. Pravo na isplatu uskrsnica ostvaruju umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji Domovinskog rata koji imaju mirovinska i druga primanja do 400 eura kao i svi nezaposleni građani, koji se nalaze u registru nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje zaključno s 1. veljače.

Iznos uskrsnice ovisi o primanjima i socijalnom statusu pa će podnositeljima zahtjeva s primanjima do 250 eura biti isplaćena jednokratna naknada od 85 eura, onima s primanjima do 325 eura naknada od 60 eura dok će podnositeljima s primanjima do 400 eura biti isplaćeno 45 eura. Cenzus je podignut s prošlogodišnjih 350 na 400 eura, što je, poručuju iz Grada Samobora, još jedna od mjera kojom sustavno rade na poboljšanju kvalitete života za najranjivije skupine građana.

Pravo na isplatu uskrsnice ostvaruju svi oni koji su već ranije predali dokumentaciju za isplatu božićnice u prošloj godini, a koji i dalje udovoljavaju kriterijima. Oni koji nisu predali dokumentaciju za božićnicu, da bi ostvarili pravo na isplatu uskrsnice, trebaju predati ispunjeni obrazac za prijavu u evidenciju do 17. ožujka. Istekom rokova prestaje i mogućnost prijave, upozoravaju iz Grada, napominjući da su svi detalji dostupni na njihovim internetskim stranicama.

