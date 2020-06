'Ova je Vlada uložila u sjever Hrvatske kao nijedna dosad'

Ponovno predvodite listu HDZ-a u 3. izbornoj jedinici. Kakav rezultat ovaj put očekujete i kako komentirate dosadašnji tijek kampanje?

HDZ je po broju lokalnih čelnika prva politička snaga 3. izborne jedinice, imamo veliki potencijal birača i jake ljude koji vode našu lokalnu samoupravu. Očekujemo da se maksimum tog potencijala realizira i na nacionalnim izborima. Siguran sam da samostalno možemo osvojiti pet mandata u 3. izbornoj jedinici. Pogotovo što je Vlada Andreja Plenkovića u svom mandatu kroz niz operativnih programa na područje ove tri županije investirala u svom mandatu gotovo 8 milijardi kuna. Uz sve to skupa, fiskalnom je decentralizacijom koja je dio naše porezne reforme i osnaživanja jedinica lokalne samouprave osigurano je gotovo 350 milijuna kuna za sve tri županije. Dosadašnji tijek kampanje, generalno, ima drugačije konture nego neke prijašnje kampanje u kojima sam sudjelovao. SDP i Restart izbjegavaju sučeljavanja. Volio bi da nije tako veselio sam se sučeljavanju sa županom Kolarom, nositeljem liste Restart koalicije. Bilo bi mi drago predočiti mu naše brojke i rezultate i pitati ga za njegove projekte i njegove rezultate. Kako stojimo sa termalnim rivijerama, golf terenima, aerodromima, hotelima i inim obećanjima iz nekih njegovih prijašnjih kampanja. Primjerice, pitati ga zašto je Krapinsko-zagorska županija tek 17 županija po povlačenju EU sredstava po glavi stanovnika.

Sve su glasnije govori o regularnosti izbora zbog koronavirusa. U Krapinsko-zagorskoj županiji bio je priličan broj oboljelih. Kakav odaziv birača očekujete?

Nema nikakve eskalacije, osim eskalacije panike SDP-a i Restart koalicije jer će, naravno, izgubiti i ove izbore. Eskalaciju prizivaju Davor Bernardić i Restart koalicija koji su prije tražili godinu dana izvanredne izbore, tražili glasovanje i iskazivanje nepovjerenja pojedinim ministrima i cijeloj vladi, pa onda sada kada im dolaze redovni, žele da se i ti izbori odgode. Proglašavaju samoizolaciju i tvrde da se izbori nisu trebali održati znači da su i protiv turističke sezone i ostalih gospodarskih aktivnosti. Pa izbori su znatno manji rizik od turizma i ostalih aktivnosti, oni zagovaraju lockdown jer bi se tako mogla ostvariti ona njihova zloguka prognoza od 400.000 nezaposlenih, ali za razliku od njih, Hrvatska ima ozbiljnu Vladu koja je interventnim mjerama spriječila kolaps danas imamo više zaposlenih nego što smo imali prije Covid-19 krize. Kad oni tvrde da Hrvatska nije sigurna, ja im mogu odgovoriti da jedino nisu sigurni njihovi mandati, jer će ih osvojiti dosta manje nego što su se nadali, ujedno ih podsjećam da tu njihovu konstataciju nitko ni u zemlji niti u EU ne doživljava ozbiljno. Jer se u kod nas trenutno odmara 350.000 stranih gostiju koji su došli jer je Hrvatska sigurna.

Krapinsko-zagorsku županiju pogodio je i potres. Kako teče sanacija i kako pomoći građanima?

Sve odluke Vlade o mjerama pomoći provode se i na području Krapinsko-zagorske županije. Iako nacionalni mediji nisu tako pratili od početka, osobno sam inzistirao na tome da se u sve odluke imenom i prezimenom stavi Krapinsko-zagorska županija. Samim time realiziran je i dolazak predsjednika Vlade u stubički i bistrički kraj. Štete su enormne, ali siguran sam da će se odmah po izboru nove/stare Vlade donijeti Zakon o obnovi razorenih područja i da ćemo snagom međunarodnog utjecaja i liderstva Andreja Plenkovića u partnerstvu sa Europskom komisijom iznaći dodatni model kako pomoći. To je uostalom i naš slogan, "Sigurna Hrvatska". Ljudi i te kako dobro znaju o kakvim se izazovu radi i tko su ljudi koji se sa tim izazovom i problemom mogu sučeliti i nositi.

Koja ćete tri glavna projekta "gurati" kad uđete u Sabor?

Svi naši projekti utemeljeni su u odlukama sjednica Vlade u Čakovcu, Varaždinu i Krapini. Znači, ništa napamet. Jasne odluke i jasan smjer. I za taj smjer Vlada Andreja Plenkovića već je pripremila 22 milijarde eura iz fonda EU nove generacije i financijske nove financijske omotnice. Nastavljamo dalje, izgradnja prometne infrastrukture, milijarde poticaja gospodarstvu i poljoprivredi, izgradnja škola, sportskih objekata, obnova kulturnih spomenika i sakralne baštine, socijalne mjere i mjere samozapošljavanj itd. Ako nešto moram izdvojiti to je pod prvo, željeznica. Znači nastavak elektrifikacije pruge od Zaboka prema Krapini sa spojem na Lepoglavu i Varaždin. Rekonstrukcija i revitalizacija stare pruge Zagreb – Zabok – Varaždin – Kotoriba, nastavak brze ceste prema Marija – Bistrici, spoj Popovec, krak Hum Breznički...

HDZ na sjeverozapadu, već tradicionalno, stoji znatno slabije od SDP-a. Kako to tumačite?

Da bismo znali kako stoji SDP kao stranka, bilo bi dobro da poput HDZ-a barem jednom sami izađu na izbore u našoj izbornoj jedinici, a onda i na nacionalnoj razini. Iskreno, ne vidim da SDP ima ozbiljni liderski i ljudski potencijal koji može bolje voditi brigu o našim županijama od HDZ-a, naprotiv. Ova 3. izborna jedinica politički je šaren bazen. Ljudi primarno žive od svoga rada, državu se poštuje i voli, traži ju se za potporu, ali se ne kleči i moli, a kamoli iskorištava. Kod nas vlada red i kultura rada, sve županije su izvozno orijentirane, ljudi dišu europski i žive po tim standardima. Samim tim teško ponekad razumiju da drugdje u Hrvatskoj uvijek nešto moramo pomagati i spašavati, a mi smo svoje tranzicije, poput desetaka tisuća ljudi koji su bez posla ostali samo u tekstilnoj industriji, morali prolaziti sami. No, HDZ je uvijek imao jak rejting u sve tri županije i politička je snaga koja se uvijek i na svim razinama izbora može sučeliti sa svakim. A pod vodstvom Andreja Plenkovića dobivamo i jednu razinu profilacije koja posebno odgovara našim ljudima na sjeverozapadu.

Lijeva opcija naglašava da Vlada Andreja Plenkovića zapostavlja sjever Hrvatske. Što biste odgovorili kritičarima koji to tvrde?

To su laži. To je komunikacijska strategija SDP-a posljednjih godina demantirana već toliko puta i s toliko brojki. Ova Vlada ne da nije zapostavljala sjever Hrvatske, nego je u njega uložila kao ni jedna Vlada do sada. Tvrdim to kategorički i brojkama dnevno potkrepljujem. Zar je podcijeniti sjever činjenica da imamo osam milijardi kuna živih državnih projekta, gradimo mega cestovne projekte, da gradimo i elektrificiramo pruge, da smo u krizi Covid-19 sa 600 milijuna kuna pomogli 60.000 ljudi, radnika, i njihove poslodavce, da smo isplatili milijarde poticaja i potpora našim gospodarstvenicima, obrtnicima, OPG-ovcima, da smo energetski obnovili desetine škola, gradimo nove škole, desetine novih vrtića. To može reći samo onaj kojemu u srcu nije ni Hrvatsko zagorje, ni Varaždin, ni Međimurje, nego jeftino politikanstvo i nerad. Jer tko zna raditi, priznaje rad. A Vlada Andreja Plenkovića je svoju brigu za naš kraj radom i brojkama dokazala.

