Ova hrvatska općina prednjači, parovima sufinanciraju 75 posto troška umjetne oplodnje

U sve više gradova i općina u Hrvatskoj kao jedna od novijih demografskih mjera provodi se i sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Jedan od šest parova u Hrvatskoj ne može dobiti djecu, a prema nekim procjenama liječnika, taj problem pogađa između 80.000 i 100.000 parova, a godišnje ih se na liječenje odluči između 10.000 i 12.000. Gradovi i općine najčešće pokrivaju polovinu iznosa, no neki idu i do 75 posto.

Grad Koprivnica, na primjer, sufinancirat će 50 posto troškova, najviše do 4000 eura, pod uvjetom da se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. – Pravo na sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje može se ostvariti najviše za dva pokušaja tijekom jedne kalendarske godine – kažu u Gradu. Grad Varaždin je lani počeo sa sufinanciranjem za postupke koji su započeti nakon 1. siječnja 2024. godine. Potpora se daje za dva ciklusa medicinski potpomognute oplodnje za obitelji koje su već iskoristile cikluse koje im plaća država, ali bez rezultata.

U Gradu su spremni pokriti 50 posto ukupnih troškova, najviše do tisuću eura. U proračunu za 2024. bilo je predviđeno je 20.000 eura. U Osijeku još od 2021. nude potpore mladim obiteljima za medicinski potpomognutu oplodnju. Tijekom te godine stiglo je 16 zahtjeva, a iduće godine jedanaest. Općina Legrad nedavno je objavila novi poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje ženama do 45 godina starosti, u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području Hrvatske i inozemstva u iznosu od 75 posto ukupnih troškova, ali ne više od tisuću eura. Bračni ili izvanbračni drugovi u tekućoj godini mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova za jedan pokušaj medicinski potpomognute oplodnje.

U registru ovlaštenih ustanova s odobrenjem za obavljanje djelatnosti medicinski potpomognute oplodnje 2023. bilo je devet javnih ustanova i isto toliko privatnih ustanova. Hrvatska, Bugarska i Grčka pokrivaju sve troškove liječenja. No na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje idu četiri postupka intrauterine inseminacije i šest pokušaja izvantjelesne oplodnje. Pravo u pravilu imaju žene do navršene 42. godine, no iz opravdanih zdravstvenih razloga HZZO može podmiriti troškove i nakon navršene 42. godine. Cijena postupaka ovise o vrsti postupka i ustanovi u kojoj se provodi, a kreće se od 850 do 3200 eura. U to nisu uključeni i dodatni troškovi poput dodatnih pretraga, genetskog testiranja embrija prije implantacije i drugog.

