Trik starih ribara: Evo kako bez zamrzivača ribu možete održati svježom do čak 10 dana

Riba je jedna od najukusnijih, ali i najosjetljivijih namirnica u kuhinji pa se s njom mora postupati pažljivo od trenutka kupnje do pripreme. Dovoljno je malo pogrešne temperature ili predugo stajanje u hladnjaku da izgubi svježinu, miris i teksturu. Upravo zato mnogi traže načine kako je sačuvati dulje, i to bez zamrzivača. Dobra vijest je da postoje jednostavni trikovi koji mogu produžiti svježinu ribe i olakšati planiranje obroka kroz tjedan, piše Metropolitan.

Ribu je idealno pripremiti i pojesti što je moguće prije nakon ulova ili kupnje. No, u stvarnom životu to nije uvijek izvedivo, pogotovo ako ste kupili veću količinu ili vam se planovi promijene. Svježa riba u hladnjaku u pravilu izdrži oko dva dana: nemasne vrste poput brancina i lista mogu potrajati dan dulje, dok masnije ribe, primjerice tuna i slične vrste, često ostaju 'sigurne' tek jedan dan. A vrlo masne ribe, poput srdela, stručnjaci preporučuju pripremiti odmah, bez odgađanja.

Ipak, postoji manje poznata metoda kojom ribu možete održati svježom znatno dulje, čak do deset dana, i to bez zamrzavanja. Riječ je o jednostavnom, ali promišljenom postupku koji se oslanja na ravnotežu soli i šećera. Prvi korak je temeljito čišćenje: ribu treba očistiti, ukloniti kožu i kosti te je narezati na filete. Zatim se fileti u potpunosti prekriju mješavinom jednakih dijelova soli i šećera.

Nakon toga slijedi završni 'trik' koji čuva kvalitetu: riba se prelije običnim jestivim uljem, koje stvara zaštitni sloj i sprječava kontakt sa zrakom. Tako pripremljena riba ostaje kvalitetna i sigurna za upotrebu najmanje tjedan dana, a često i dulje. Može se koristiti za daljnju termičku obradu, mariniranje, a u pojedinim slučajevima i za jela poput sushija, sashimija ili carpaccia, pod uvjetom da se poštuju pravila higijene i da je riba provjereno svježa i pravilno čuvana.