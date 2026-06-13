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Trump: 'Preuzet ćemo i uništiti obogaćeni uranij iz Irana'

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
13.06.2026.
u 22:50

U dugoj poruci, koja je aludirala na sporazum koji će uskoro biti potpisan radi okončanja rata na Bliskom istoku, Trump je također ustvrdio da Iranci „više ne žele nuklearno oružje“

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u subotu je u poruci objavljenoj na njegovoj društvenoj mreži Truth Social objavio da će Sjedinjene Države preuzeti obogaćeni uranij iz Irana nakon što se uspostavi mir. „Kad dođe pravo vrijeme, kada se sve smiri, otići ćemo i preuzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko u planinama s našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima te ćemo je razrijediti i uništiti, bilo da je u Iranu ili Sjedinjenim Državama“, napisao je.

U dugoj poruci, koja je aludirala na sporazum koji će uskoro biti potpisan radi okončanja rata na Bliskom istoku, također je ustvrdio da Iranci „više ne žele nuklearno oružje“.
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Ključne riječi
Iran SAD uranij Trump

Komentara 2

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Avatar Arba
Arba
23:15 13.06.2026.

Ajde stari budi za dom za umirovljenike spreman. Dosadia si i Melaniji i Đej Di Vencu i MAGI i CiAi i Efbijaju.

US
Usora110
23:04 13.06.2026.

Laže k’o pas …. Isprika psima

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