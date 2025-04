Otvorene prijave za A1 STEMfemme program prakse za studentice STEM fakulteta

A1 Hrvatska ponovno poziva studentice STEM usmjerenja da se prijave na četvrto izdanje programa STEMfemme – osmotjedne plaćene stručne prakse u područjima IT-ja, podatkovne analitike i znanosti o podacima. Program je namijenjen studenticama treće, četvrte ili pete godine studija na fakultetima poput FER-a, PMF-a, FOI-ja, TVZ-a, FERIT-a, FPZ-a, VVG-a, EFZG-a, Algebre i srodnih institucija. Prijave su otvorene do 27. travnja putem službene poveznice, a početak prakse planiran je u zadnjem tjednu svibnja.

Tijekom programa, odabrane studentice imat će priliku raditi na konkretnim projektima unutar kompanije, koristeći suvremene tehnologije i uz mentorstvo iskusnih stručnjakinja i stručnjaka. Osim fleksibilnog radnog vremena i plaćene prakse, program uključuje i stručne edukacije te omogućuje izravan ulazak na intervjue u A1 Start program – prvi korak prema stalnom zaposlenju u A1 Hrvatska.

Prilika za rad u inovativnom tehnološkom okruženju

Studentice će praksu provoditi na zagrebačkom A1 kampusu, u jednom od pet poslovnih odjela koji se bave IT-jem, podatkovnom analitikom i znanošću o podacima: Cloud & Hybrid Infrastructure Delivery Center, Data and AI Centar of Excellence, Customer Finance, Device Management, Enterprise Sales and Digital Platforms Development. Tijekom mentorskog programa, studentice će raditi s alatima i tehnologijama poput Power BI-ja, SQL-a, naprednog Excela, Power Queryja, Power Automatea, Pythona, JavaScripta, Kubernetesa, Dockera i Git/GitHuba.

Podrška ženama u STEM-u

STEMfemme je dio šire inicijative A1 Hrvatska usmjerene na osnaživanje žena za karijere u STEM području, gdje su i dalje nedovoljno zastupljene. Program je u skladu s misijom kompanije koja kroz digitalnu transformaciju društva nastoji svim pojedincima osigurati jednake mogućnosti za učenje i profesionalni razvoj. A1 njeguje kulturu raznolikosti – trenutačno zapošljava 45 % žena i 55 % muškaraca – i među prvima u Hrvatskoj nosi certifikat Equal Pay Champion, koji dodjeljuje SELECTIO Grupa tvrtkama predanima pravednosti i ravnopravnosti na radnom mjestu.

STEM od najranije dobi

Program A1 STEMfemme dobio je i svoju nadogradnju – A1 STEMfemme junior, pokrenut s ciljem poticanja interesa djevojčica za STEM područja od malih nogu. Program se provodi u 14 osnovnih škola u Splitu, a uključuje učenice petih i šestih razreda koje kroz izvannastavne aktivnosti istražuju teme poput znanosti, umjetnosti, genetike, forenzike, umjetne inteligencije te povezanosti tehnologije i plesa.

Više informacija i prijave za A1 STEMfemme program dostupne su na službenim stranicama programa.