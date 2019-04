Otvorena izložba vojne industrije u Splitu - ASDA 2019

U dvorani Spaladium Arena u Splitu u srijedu, 10. travnja 2019., svečano je otvorena peta Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija – ASDA 2019.

"Ova manifestacija snažan je doprinos razvoju hrvatske obrambene industrije i hrvatskog gospodarstva", zaključio je ministar obrane Damir Krstičević.

Uz predstavnike tvrtki izlagača i organizatora, otvorenju su nazočili izaslanik predsjednika i potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, izaslanik i savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Hrvatske vojske Zrinko Petener, načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov, direktor tvrtke organizatora izložbe TNT Production Justin Webb, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Petar Škorić, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ministri obrane i načelnici glavnih stožera oružanih snaga partnerskih i prijateljskih zemalja te čelnici državnih i vojnih izaslanstava stranih zemalja, predstavnici MORH-a i OSRH te drugih državnih institucija, kao i braniteljskih udruga.

Međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme (10.-12. travnja 2019.) peti put se održava u Splitu pod pokroviteljstvom Vlade RH, u organizaciji tvrtke TNT Production Inc. iz Sjedinjenih Američkih Država i uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Najavljen je dolazak 185 renomiranih izlagača naoružanja i vojne opreme iz 26 zemalja te 33 strana izaslanstva visokih vojnih i državnih dužnosnika.

U obraćanju potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević rekao je: "Ovogodišnja ASDA najveća je do sada. Ova izložba potvrdila se kao prvorazredan poslovni događaj, mjesto upoznavanja s novim proizvodima i tehnologijama." Ukazujući i na širi značaj izložbe za Hrvatsku, ministar je istaknuo kako je sigurnost Hrvatske kao članice NATO-a velika, no to ne znači da se svi koji su za nju zaduženi mogu opustiti, nego da trebaju razvijati sve potencijale odgovora na moguće prijetnje.

"Osobito smo ponosni na hrvatsku obrambenu industriju koja se nametnula na zahtjevnom svjetskom tržištu i oprema Hrvatsku vojsku. Bez jake obrambene industrije nema ni jake vojske, stoga ćemo joj i dalje davati svu moguću potporu", poručio je ministar, zaključivši kako je ova manifestacija snažan doprinos razvoju hrvatske obrambene industrije i hrvatskog gospodarstva.

Izaslanik predsjednice Zrinko Petener istaknuo je velik broj izlagača, izaslanstava i sudionika ASDA-e, dodavši da je izložba opet pomaknula granice. Izložba je primjer sinergije "zlatnog trokuta" - države te gospodarskih i znanstvenih institucija, koja je ključ sustava domovinske sigurnosti, završio je Peterner.

Predsjednik tvrtke TNT Production Justin Webb je kao organizator zahvalio svima koji su pridonijeli održavanju izložbe, a naročito hrvatskoj Vladi i MORH-u čija je potpora bila ključna, trajna i entuzijastička.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban rekao je da ASDA predstavlja središnju izložbu vojne opreme u srednjoj i jugoistočnoj europi, pokazuje potencijale naše obrambene industrije, ali i Splita te Županije.

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara naglasio je da je ASDA među najvažnijim sajmovima u Splitu, ali i cijeloj Hrvatskoj.

U sklopu svečanosti ministar Damir Krstičević i direktor TNT Productiona Justin Webb potpisali su protokol o daljnjoj suradnji MORH-a i TNT Productiona, kojim je najavljeno da će se ASDA organizirati i u nadolazećim godinama.

Odmah nakon svečanosti otvaranja izaslanstva su obišla izložbeni prostor ASDA-e 2019 u Spaladium Areni, a potom se uputila na demonstraciju združenih vojno-sigurnosnih sposobnosti ASDA 2019.

U okviru izložbe ASDA 2019 u četvrtak 11. travnja, bit će održana međunarodna panel rasprava predvodnika obrambene industrije pod nazivom "Hrvatska obrambena industrija i nove tehnologije". Također, od 10. do 12. travnja u vojarni „Admiral Sveto Letica Barba“ građani i posjetitelji Splita mogu razgledati izložbu naoružanja i vojne opreme pripadnika Hrvatske vojske.

