Otkriveno tko stoji iza pucnjave kod Bijele kuće: Zahtjev za azil odobren mu je prije nekoliko mjeseci

Dvojica pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virginije nalaze se u kritičnom stanju nakon što su upucana u blizini Bijele kuće. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napad kao "zločin odvratnog nasilja“ i "čin zla, čin mržnje i čin terorizma“. Uz to, rekao je da američke vlasti vjeruju da napadač dolazi iz Afganistana i da je došao u SAD 2021. godine. Naime, Ministarstvo za domovinsku sigurnost identificiralo je osumnjičenika kao Rahamanullaha Lakanwala. Zahtjev za azil podnio je 2024., a odobren mu je u travnju ove godine.

Obrada svih slučajeva vezanih uz afganistanske imigrante "zaustavljena je neodređeno u očekivanju daljnje revizije sigurnosnih i provjeravajućih protokola“, navela je Uprava za državljanstvo i imigraciju SAD-a u objavi na X-u. "Zaštita i sigurnost naše domovine i američkog naroda ostaje naš jedini fokus i misija“, rekla je agencija.

Do tog je poteza došlo nakon što je Trump rekao da će se svi afganistanski imigranti koji su ušli u zemlju tijekom prethodne administracije ponovno pregledati. Trumpova administracija već je bila u procesu ponovnog ispitivanja afganistanskih migranata koji su primljeni u SAD tijekom prethodne administracije, izvijestio je CNN ranije ovog tjedna, prema internom memorandumu i izvoru upoznatog s planovima. Službenici Trumpove administracije više puta su tvrdili da prethodna administracija nije dovoljno provjerila ljude koji su ušli u SAD.

Osumnjičenik je nakon pucnjave prebačen u lokalnu bolnicu. Prema izvoru iz policije, nije surađivao s istražiteljima i u trenutku uhićenja kod sebe nije imao identifikacijske dokumente. Nema drugih osumnjičenika osim onog koji je trenutno u pritvoru, rekla je policija.

Guverner Zapadne Virginije, Patrick Morrisey, ranije je rekao da se vjeruje da su oba pripadnika Nacionalne garde preminula, ali je kasnije na društvenim mrežama rekao da postoje "kontradiktorna izvješća" o njihovom stanju.