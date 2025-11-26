Kongres bijesan nakon curenja snimke, traže hitnu smjenu Trumpovog čovjeka: 'On radi za Rusiju'

U Washingtonu je izbio ozbiljan politički skandal nakon što je Bloomberg objavio snimku razgovora između Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika Sjedinjenih Država za Ukrajinu i bliskog suradnika Donalda Trumpa, te Jurija Ušakova, jednog od najvažnijih savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Snimka, otkriva da je Witkoff navodno predlagao rješavanje rata u Ukrajini uz teritorijalne ustupke Rusiji, uključujući i okupiranu Donjecku regiju. U razgovoru se čuje kako savjetuje Ušakovu da u komunikaciji zauzme ton koji bi politički pogodovao Donaldu Trumpu, uvjeren da bi takav pristup mogao olakšati postizanje sporazuma.

Ušakov je tijekom razgovora rekao da bi Putin, u slučaju dogovora, čestitao Trumpu i nazvao ga „pravim mirotvorcem“. Sama snimka dodatno je skandalizirala američku političku scenu činjenicom da Witkoff iznosi niz osobnih pohvala na račun Putina, tvrdeći da prema njemu gaji „najdublje poštovanje“. Takve je izjave ranije javno ponavljao, uključujući gostovanje u emisiji Tuckera Carlsona, gdje je rekao da mu se Putin „svidio“ i da ga ne smatra negativnom figurom, nazivajući rusku invaziju na Ukrajinu „kompliciranom“.

Objava razgovora izazvala je snažan bijes na Capitol Hillu. Republikanski zastupnik Don Bacon poručio je da Witkoff „u potpunosti favorizira Ruse“, ustvrdivši da mu se ne može vjerovati u vođenju pregovora te da bi „ruski agent jedva učinio manje od njega“. Sličan ton iznio je i republikanski zastupnik Brian Fitzpatrick, upozorivši da je riječ o „velikom problemu“ koji pokazuje štetnost tajnih i nekontroliranih sastanaka. Demokratski zastupnik Ted Lieu otišao je korak dalje i nazvao Witkoffa „pravim izdajicom“, naglasivši da bi trebao raditi za interese Sjedinjenih Država, a ne Rusije. Donald Trump je, nasuprot tome, snažno stao u obranu svog izaslanika. Novinarima je rekao da je riječ o „standardnom razgovoru“ te dodao da Witkoff mora „prodati rješenje Ukrajini“ jer je to, po njegovu mišljenju, posao pregovarača.

Moskva je nakon objave snimke pokušala minimalizirati političku štetu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da Rusija ne namjerava učiniti nikakve ustupke Ukrajini, ističući da se „ne može govoriti ni o kakvom popuštanju“. Jurij Ušakov je u intervjuu za ruski Kommersant djelomično potvrdio vjerodostojnost snimke. Iako je ustvrdio da je dio sadržaja „falsificiran“, ostatak nije želio komentirati jer je, kako je rekao, riječ o povjerljivim razgovorima. Također je nagovijestio da je dio komunikacije možda obavljen putem WhatsAppa, što je otvorilo mogućnost da je netko presreo razgovor preko nezaštićenih kanala.

Posebnu težinu cijeloj priči daje analiza koju donosi The Guardian, a koja se fokusira na pitanje tko je mogao omogućiti curenje snimke. Budući da je Bloombergu dostavljena stvarna audio snimka, a ne samo transkript, jasno je da je izvor morao biti iznimno blizak sustavu nadzora ili uključen u obavještajne aktivnosti. Stručnjaci upozoravaju da je teško sa sigurnošću reći tko je omogućio curenje. Teoretski bi to mogli biti brojni akteri, od ruskih do ukrajinskih pa sve do američkih i europskih obavještajnih službi. No mnogi analitičari smatraju da Rusija nema jasan motiv kompromitirati Ušakova, jednog od Putinovih najvažnijih suradnika, niti Witkoffa, koji se u razgovoru pokazao bliskim ruskom stajalištu. Ukrajina bi imala jasan politički motiv oslabiti Witkoffovu poziciju, jer u Kijevu postoji duboka zabrinutost zbog njegove uloge u pregovorima, ali rizik otkrivanja takve operacije bio bi iznimno velik.

Sve više stručnjaka stoga spekulira da bi izvor mogao potjecati iz samog američkog sustava, možda iz CIA-e ili NSA-e, u kojima navodno postoji određeno nezadovoljstvo trenutačnim smjerom američke politike prema Rusiji i Ukrajini. Jedan bivši američki obavještajac upozorio je da je objavljivanje same snimke iznenađujuće jer bi takav čin mogao natjerati Ušakova da promijeni način komunikacije, što bi za obavještajnu službu koja je imala pristup predstavljalo gubitak vrijednog izvora informacija. Drugi analitičar smatra da bi izvor mogao biti i europska obavještajna agencija koja je, zgrožena Witkoffovim proruskim stavovima, odlučila javno upozoriti na opasnost onoga što se događa iza zatvorenih vrata.