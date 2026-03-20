PRIPREME ZA CRNI SCENARIJ

Ovo je bio tajni plan u slučaju američke invazije: 'Ograničen broj ljudi bio je upoznat s operacijom'

A view of Nuuk
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
20.03.2026.
u 09:23

Nakon američke operacije u Venezueli, u kojoj je uhvaćen predsjednik Nicolás Maduro, Grenland i Danska shvatili su da prijetnje Donalda Trumpa trebaju početi shvaćati ozbiljno

Nakon što su se primirile napetosti koje su početkom ove godine vladale oko Grenlanda, nakon prijetnji američkog čelnika Donalda Trumpa da će ga zauzeti, otkrivene su nove informacije o tome kako su se danske snage pripremale za slučaj napada. Podsjetimo, Trump je tvrdio da SAD treba otok - autonomni dio Danske - zbog vlastite sigurnosti. Uz to, američki čelnik govorio je kako ga Washington mora posjedovati kako bi spriječio da ga preuzmu Rusija i Kina. 

Danski vojnici prebačeni u Grenland u siječnju, kako su prvo objavili danski mediji, bili su spremni dignuti u zrak ključne piste na aerodromima zbog straha da bi Trump mogao napasti arktički otok. Uz to, otkriveno je kako su dovedene i zalihe krvi za liječenje ranjenih u slučaju borbi. Takve je navode potvrdilo više medija, no Ministarstvo obrane Danske istaklo je za BBC kako "nema komentara". Visoki danski vojni dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je kako je "samo ograničen broj ljudi bio upoznat s operacijom iz sigurnosnih razloga“.

Nakon američke operacije u Venezueli, u kojoj je uhvaćen predsjednik Nicolás Maduro, Grenland i Danska shvatili su da Trumpove prijetnje trebaju početi shvaćati ozbiljno. Ubrzo nakon toga, mali vojni kontingent prebačen je u grenlandsku prijestolnicu Nuuk te u Kangerlussuaq gdje se nalazi aerodrom. Naknadno raspoređivanje, prema danskom mediju DR-u, uključivalo je elitne danske vojnike te francuski kontingent obučen za ratovanje u hladnim i planinskim područjima. Raspoređivanje je predstavljeno kao dio zajedničkih vojnih vježbi pod nazivom "Arctic Endurance", no navodno je pravi razlog bio priprema za moguću američku invaziju. 

Danska je donijela odluku da će njezini vojnici boriti ako SAD napadne, a oni su bili spremni dignuti u zrak piste u Nuuku i Kangerlussuaqu kako bi spriječili slijetanje američkih vojnih zrakoplova, prema DR-u. No, Trump je 21. siječnja na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu isključiti uporabu sile za preuzimanje Grenlanda. "Ne želim koristiti silu. Neću koristiti silu. Sve što Sjedinjene Države traže jest mjesto zvano Grenland.“
SE
Serengeti
08:19 20.03.2026.

Znači vojne vježbe pod nazivom "Arctic Endurance" nisu bile vezane za rusku prijetnju kako je predstavljeno već su se Danci bojali SAD-a. Zapadne sile lažu isto koliko i svi ostali...

TA
Tarantula
09:31 20.03.2026.

Super bi bilo recimo kada bi se EU istrošila na rat u Ukrajini i Iranu, to bi olakšalo SAD-u invaziju na Grenland. Bravo Trump, tako se to radi, treba otvarati nove ratove i onda uvlačiti druge te kada se oni zakače ti se samo izmakneš i otvoriš novu frontu rata.

MP
marinko.przolica
09:54 20.03.2026.

Da nije žalosno bilo bi smiješno... Cijeli koncept transporta marinaca se bazira na područja s uništenom aerodromskom infrastrukturom i u zračnom transportu MV-22B, CH-53K, CH-53E te po zauzimanju prihvatljivog područja KC-130J. I to bi se događalo u potpunoj pomorskoj, zračnoj i logističkoj premoći USA... Koja debilana...

