Ovo je bio tajni plan u slučaju američke invazije: 'Ograničen broj ljudi bio je upoznat s operacijom'

Nakon što su se primirile napetosti koje su početkom ove godine vladale oko Grenlanda, nakon prijetnji američkog čelnika Donalda Trumpa da će ga zauzeti, otkrivene su nove informacije o tome kako su se danske snage pripremale za slučaj napada. Podsjetimo, Trump je tvrdio da SAD treba otok - autonomni dio Danske - zbog vlastite sigurnosti. Uz to, američki čelnik govorio je kako ga Washington mora posjedovati kako bi spriječio da ga preuzmu Rusija i Kina.

Danski vojnici prebačeni u Grenland u siječnju, kako su prvo objavili danski mediji, bili su spremni dignuti u zrak ključne piste na aerodromima zbog straha da bi Trump mogao napasti arktički otok. Uz to, otkriveno je kako su dovedene i zalihe krvi za liječenje ranjenih u slučaju borbi. Takve je navode potvrdilo više medija, no Ministarstvo obrane Danske istaklo je za BBC kako "nema komentara". Visoki danski vojni dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je kako je "samo ograničen broj ljudi bio upoznat s operacijom iz sigurnosnih razloga“.

Nakon američke operacije u Venezueli, u kojoj je uhvaćen predsjednik Nicolás Maduro, Grenland i Danska shvatili su da Trumpove prijetnje trebaju početi shvaćati ozbiljno. Ubrzo nakon toga, mali vojni kontingent prebačen je u grenlandsku prijestolnicu Nuuk te u Kangerlussuaq gdje se nalazi aerodrom. Naknadno raspoređivanje, prema danskom mediju DR-u, uključivalo je elitne danske vojnike te francuski kontingent obučen za ratovanje u hladnim i planinskim područjima. Raspoređivanje je predstavljeno kao dio zajedničkih vojnih vježbi pod nazivom "Arctic Endurance", no navodno je pravi razlog bio priprema za moguću američku invaziju.

Danska je donijela odluku da će njezini vojnici boriti ako SAD napadne, a oni su bili spremni dignuti u zrak piste u Nuuku i Kangerlussuaqu kako bi spriječili slijetanje američkih vojnih zrakoplova, prema DR-u. No, Trump je 21. siječnja na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu isključiti uporabu sile za preuzimanje Grenlanda. "Ne želim koristiti silu. Neću koristiti silu. Sve što Sjedinjene Države traže jest mjesto zvano Grenland.“