Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'SJEĆANJE ZA BUDUĆNOST'

Komemoracija u spomen na žrtve logora Jasenovac: Stižu Plenković, Jandroković, Tomašević...

Memorijalni centar Jasenovac
Foto: Marko Seper/Pixsell
Autori: Danijel Prerad, Hina
22.04.2026.
u 10:50

U 10.30 kolona sjećanja krenut će prema spomeniku "Cvijet“ gdje će u 11 sati započeti komemoracija

*Održava se komemoracija u spomen na žrtve te preživjele zatočenike logora Jasenovac
*Na komemoraciji će sudjelovati Plenković i ministri, Jandroković, Tomašević...

10:50 - Komemoracija se održava u spomen na proboj logoraša iz Jasenovca 22. travnja 1945. godine. U proboj je krenulo 670 preostalih logoraša, a spasilo ih se tek nešto manje od sto. Prema podacima Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac u 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac, u njemu je ubijeno ili umrlo najmanje 83.145 osoba. Njih 47.627 bili su Srbi, Roma je bilo 16.173, Židova 13.116, Hrvata 4255...

9:50 - Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac održat će komemoraciju "Sjećanje za budućnost" u spomen na žrtve te preživjele zatočenike ustaškoga koncentracijskog logora Jasenovac. U 10.30 kolona sjećanja krenut će prema spomeniku "Cvijet“ gdje će u 11 sati započeti komemoracija, na kojoj će sudjelovati predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade. Saborsko izaslanstvo predvodit će predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Uz predsjednika Vlade bit će ministri Davor Božinović, Tomislav Ćorić, Gordan Grlić Radman, Nina Obuljen Koržinek i Damir Habijan. Također će nazočiti predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića. Nazočit će i gradonačelnik Tomislav Tomašević i delegacija Grada Zagreba te izaslanstvo SDP-a na čelu s predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem.
Ključne riječi
Gordan Jandroković Andrej Plenković Jasenovac

Komentara 2

Pogledaj Sve
JU
Jura
10:47 22.04.2026.

Pitanje je kojim se žrtvama klanjaju. Izmišljenim ili stvarnim.

Avatar zelicius
zelicius
10:53 22.04.2026.

Ne razumijem, pa glavni jasenovacolog Ivo Drobilica Goldsten je javno na televiziji rekao da je popis žrtava Jasenovca LAŽAN, da su na njemu djeca umrla po zagrebačkim bolnicama i da je to opće poznato, i nikom ništa?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!