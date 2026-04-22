Komemoracija u spomen na žrtve logora Jasenovac: Stižu Plenković, Jandroković, Tomašević...

10:50 - Komemoracija se održava u spomen na proboj logoraša iz Jasenovca 22. travnja 1945. godine. U proboj je krenulo 670 preostalih logoraša, a spasilo ih se tek nešto manje od sto. Prema podacima Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac u 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac, u njemu je ubijeno ili umrlo najmanje 83.145 osoba. Njih 47.627 bili su Srbi, Roma je bilo 16.173, Židova 13.116, Hrvata 4255...

9:50 - Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac održat će komemoraciju "Sjećanje za budućnost" u spomen na žrtve te preživjele zatočenike ustaškoga koncentracijskog logora Jasenovac. U 10.30 kolona sjećanja krenut će prema spomeniku "Cvijet“ gdje će u 11 sati započeti komemoracija, na kojoj će sudjelovati predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade. Saborsko izaslanstvo predvodit će predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Uz predsjednika Vlade bit će ministri Davor Božinović, Tomislav Ćorić, Gordan Grlić Radman, Nina Obuljen Koržinek i Damir Habijan. Također će nazočiti predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića. Nazočit će i gradonačelnik Tomislav Tomašević i delegacija Grada Zagreba te izaslanstvo SDP-a na čelu s predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem.