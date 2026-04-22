Sukob između Donalda Trumpa i pape Lava XIV. jedan je od najneobičnijih i najoštrijih javnih prijepora između svjetovne i crkvene vlasti u novijoj povijesti. Papa kao moralni autoritet, Trump kao politička sila. Uistinu, ovakva otvorena razmjena između pape i jednog svjetskog lidera nije viđena stoljećima, još od srednjovjekovnih sukoba careva i vatikanskih poglavara. Iako na prvi pogled djeluje kao niz osobnih prozivki, u pozadini se zapravo radi o dubokom sudaru dviju vizija svijeta: političkog realizma i religijskog univerzalizma.



Pritom, papa je ostao dosljedan riječima nastupnog obraćanja u svibnju prošle godine, kada je okupljenim vjernicima na Trgu svetog Petra kazao: Mir sa svima vama. Obraćajući se Crkvi u Rimu, poručio je kako u zajedništvu valja tražiti kako biti misionarska Crkva – ona koja hodi, koja uvijek traži ljubav, koja nastoji biti blizu posebno onima koji trpe, koja uvijek traži mir. Papa je više puta pozvao na hitan prekid vatre u sukobima, ukazujući kako su vojni zračni napadi neselektivni i da ih treba zabraniti. Dok američko-izraelski ratni stroj sije smrt na Bliskom istoku i dok se europski čelnici ne snalaze te biraju riječi ne zauzimajući strane, svima njima papa poručuje: “Krist, Kralj mira, i danas s križa viče: Bog je ljubav! Smilujte se! Odložite oružje, sjetite se da ste braća!”