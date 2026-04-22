Sukob između Donalda Trumpa i pape Lava XIV. jedan je od najneobičnijih i najoštrijih javnih prijepora između svjetovne i crkvene vlasti u novijoj povijesti. Papa kao moralni autoritet, Trump kao politička sila. Uistinu, ovakva otvorena razmjena između pape i jednog svjetskog lidera nije viđena stoljećima, još od srednjovjekovnih sukoba careva i vatikanskih poglavara. Iako na prvi pogled djeluje kao niz osobnih prozivki, u pozadini se zapravo radi o dubokom sudaru dviju vizija svijeta: političkog realizma i religijskog univerzalizma.
Pritom, papa je ostao dosljedan riječima nastupnog obraćanja u svibnju prošle godine, kada je okupljenim vjernicima na Trgu svetog Petra kazao: Mir sa svima vama. Obraćajući se Crkvi u Rimu, poručio je kako u zajedništvu valja tražiti kako biti misionarska Crkva – ona koja hodi, koja uvijek traži ljubav, koja nastoji biti blizu posebno onima koji trpe, koja uvijek traži mir. Papa je više puta pozvao na hitan prekid vatre u sukobima, ukazujući kako su vojni zračni napadi neselektivni i da ih treba zabraniti. Dok američko-izraelski ratni stroj sije smrt na Bliskom istoku i dok se europski čelnici ne snalaze te biraju riječi ne zauzimajući strane, svima njima papa poručuje: “Krist, Kralj mira, i danas s križa viče: Bog je ljubav! Smilujte se! Odložite oružje, sjetite se da ste braća!”
Papa ostaje simbol etičkog korektiva politike, no Trump je onaj koji u rukama ima moć donošenja odluka i stvarni utjecaj. Stoga, posljedice ovog sukoba trajat će dulje od izrečenih riječi – osobito u odnosima između politike i religije, ali i unutar šire krize zapadnog društva.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
VIDEO Dramatični sukob s generalom u Bijeloj kući: Trump zatražio nuklearne kodove, a onda je počeo kaos?
Pljušte reakcije na upozorenje iz Ukrajine: 'NATO će apsolutno, bez ikakve sumnje, odgovoriti'
Očajnički potez Orbana, cure detalji njegova spašavanja: Svu krivnju svalili su na jednog čovjeka
Želite prijaviti greške?
Cijeli svijet očekuje sporazum spasa SAD-a i Irana, osim jednog lidera
Iznad prostote i neukosti trajat će Rab, Hrvatska i svijet neprolazne vrijednosti, ljepote i ljubavi Dunje Vejzović
Evo gdje se u poljoprivredi isplati najviše raditi: Neke grane donose i 50.000 eura godišnje
Ministarstvo zdravstva počinje rješavati liste čekanja: Za svaku pretragu rok u kojem se mora obaviti
Još iz kategorije
Nove nijanse članstva u EU: u sjeni, reverzno, pridruženo, integrirano
Dva su ključna pitanja: hoće li zemlje kandidatkinje samo odglumiti ili zaista razviti svoju spremnost za pristupanje u EU; i hoće li “članstvo u sjeni” na kraju kompromisnog dogovora biti dovoljno primamljivo tim zemljama koje žele ući u EU?
Iznad prostote i neukosti trajat će Rab, Hrvatska i svijet neprolazne vrijednosti, ljepote i ljubavi Dunje Vejzović
Svakojako dezorijentirani Hrvati uspoređuju Thompsona s Matačićem, Karajanom i Wagnerom
Gdje su sada trumpoljupci koji su ga nudili kao branitelja kršćanstva?
Domovinski pokret požurio je Trumpu iskazati vjernost upravo u trenutku dok se ovaj iživljava na papi Lavu
Logično je što Vučemilović traži nadzor u sportskim savezima, ali misli li tako i Vlada?
Imamo i znanstvenika, liječnika, medicinskih sestara, policajaca, vatrogasaca te drugih profesija i pojedinaca koji su nas svojim radom zadužili i zaslužili više od bilo kojeg sportaša
Plenkovićeva formula: Homogenizacija Hrvata put je do Izbornog zakona i europeiziranja BiH
Hrvati su u stalnoj opasnosti da im mnogo brojniji Bošnjaci u drugoj zajedničkoj izbornoj jedinici (Federaciji BiH) izaberu formalnog Hrvata po svojoj volji
Mostovi umjesto zidova: papa Lav ruši Trumpov svijet zasnovan na sili
Kakav svijet želimo – onaj u kojem dominiraju strah i podjele ili onaj u kojem se razlike pretvaraju u priliku za susret
Magdalena Blažević u finalu Lige prvaka
U Sarajevu, u Buybooku, koji je, eto, previdio finale Dublin Literary Award, stvar je obrnuta: Magdalena je previše Hrvatica da bi njezin bosanski uspjeh bio priznat i primijećen. Što naravno ne znači da Hrvatice i Hrvati na toj sceni nisu rado viđeni. Upravno suprotno, ali pod uvjetom da dolaze otamo gdje je Hrvaticama i Hrvatima mjesto, dakle iz Hrvatske
Opet hajka na poduzetnike, a tko su, ako ne oni, motor razvoja društva
Lakše je uprijeti prstom u "pohlepne trgovce" ili "poslodavce" nego priznati strukturne probleme poput visokih poreza na rad, neefikasne javne uprave ili pravne nesigurnosti
Sindikalci za 'trenutak istine', a slijepi za njega kao i oporba
Ono što najviše bode u oči kad je riječ o ovom sindikalnom prosvjedu nije ta neosjetljivost prema privatnom sektoru, koliko činjenica da se u cijeloj priči slabo ili nikako ne spominju najugroženije skupine