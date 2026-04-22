STEM Learning Network - prva izmjena mjesečnog kalendara aktivnosti za travanj 2026.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.
Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.
Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.
Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.
Izmijenjeni mjesečni kalendar događanja za travanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:
|Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima
|DATUM ODRŽAVANJA
|VRIJEME ODRŽAVANJA
|PROGRAM STEM RADIONICA
|NAZIV STEM RADIONICE
|MJESTO ODRŽAVANJA
|27.04.26
|12:00 – 13:30
|STEAM Matematika
|LEGO WeDo u akciji
|OŠ Fausta Vrančića - PŠ Raslina, Raslinska ulica 1 bb, Raslina
|28.04.26
|18:20 - 19:50
|GIS edukativne radionice
|Gradovi na (u) moru
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|29.04.26
|18:20 - 19:50
|GIS edukativne radionice
|Gradovi na (u) moru
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|30.04.26
|13:15 - 14:45
|GIS edukativne radionice
|Žedno tlo
|OŠ Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb
|24.04.26
|17:30 - 19:00
|Radionice astronomije
|Mjesečeve mijene
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|24.04.26
|17:30 - 19:00
|Biologija i ekologija mora
|Preživi kao morski mutant
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.
Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:
https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
Kontakt za više informacija:
Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak
Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik
E-mail: ispartak.stem@gmail.com
Telefon: 099/190-3083, 022/493-165