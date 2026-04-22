NOVO OGRANIČENJE

Sprema se potez koji bi mogao razbjesniti Kremlj: 'Ovo je korak koji će svakom Rusu pokazati...'

Dora Taslak
22.04.2026.
u 10:02

Europska unija, naglasila je Kaja Kallas, i dalje vojno te financijski podržava Ukrajinu

U više od četiri godine od početka rata u Ukrajini, Europska unija uvela je niz mjera, sankcija i ograničenja Rusiji, no na tome ne staje. Kako je kazala visoka predstavnica Kaja Kallas, predložit će se i ograničavanje ulaska bivšim ruskim borcima. "Do lipanjskog sastanka Europskog vijeća izaći ćemo s prijedlozima za ograničavanje ulaska bivših ruskih boraca u Europsku uniju", navela je.

"Premda je proglašeno primirje za Uskrs, Rusija ga se nije pridržavala. Zapravo je pojačala napade na ukrajinske civile. To pokazuje da [ruski predsjednik Vladimir] Putin nije odustao od svojih ratnih ciljeva. Moramo nastaviti davati Ukrajini ono što joj je potrebno da se održi, sve dok Putin ne shvati da ovaj rat ne vodi nikamo", navela je Kallas. 

Europska unija, dodala je Kallas, i dalje vojno te financijski podržava Ukrajinu. "Međutim, ratovi se ne vode samo dronovima i raketama. Moramo nastaviti i odbijati pokušaje destabilizacije Moskve. Stoga su ministri odobrili dodatne sankcije protiv onih koji stoje iza dezinformacijskih kampanja unutar Europske unije. Također smo proširili mjere protiv onih koji destabiliziraju Moldaviju", kazala je. 

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pozdravio je plan da se uvede zabranu ulaska ruskim borcima. "Ovo je pravovremen i dobrodošao korak koji će svakom Rusu pokazati da potpisivanjem ugovora za borbu u kriminalnom ratu protiv Ukrajine potpisuju i zabranu ulaska u Europu. Ovo je pošteno. Borite se u ratu kako biste naštetili Europi i europskim državama - ne možete tamo putovati. Pozivam sve države članice EU da podrže ovu ključnu mjeru", istaknuo je. 
DI
Dimček
10:48 22.04.2026.

odlično, 100% podrška! no, krajnje je vrijeme da se procesuiraju i domaći izdajnici koji podržavaju ruskog agresora!

ZA
Zac6an
10:54 22.04.2026.

Podrška ideji.

SB
Stroga Babaroga
10:52 22.04.2026.

Dobra ideja, trebali bi i druge svjetske agresore tretirati na isti način. Nogometno prvenstvo će se održati u SADu, Izrealu se ne zabranjuje sudjelovati na Euroviziji (gdje ga nikada nije ni trebalo biti, geografski gledano). Nepravedno je samo Ruse kažnjavati!

