'MARRY MEET GRACE'

Otkrivena obiteljska tajna koju je majka napadača iz Minneapolisa skrivala više od 20 godina

Foto: TIM EVANS/REUTERS
30.08.2025.
Film "Mary Meet Grace" iz 2021. godine, kojeg je napisala i režirala Faryl Amadeus (44) iz Los Angelesa, fikcionalizira stvarni susret s biološkom majkom Mary Grace.

Majka napadača iz Minneapolisa, Robina Westmana, pojavila se u filmu koji prikazuje njezin ponovni susret s kćeri koju je kao dijete dala na posvajanje, otkriva Daily Mail. Mary Grace Westman, danas 67-godišnjakinja, nakon što je odvojila dijete od sebe, postala je pobožna katolkinja i aktivistica protiv pobačaja, a jednom je čak držala križ u znak prosvjeda ispred klinike Planned Parenthood.

Film "Mary Meet Grace" iz 2021. godine, kojeg je napisala i režirala Faryl Amadeus (44) iz Los Angelesa, fikcionalizira stvarni susret s biološkom majkom Mary Grace. Amadeus, koja je odrasla u Brooklynu s posvojiteljskom obitelji pod imenom Rachel Millet, u intervjuima je govorila o bliskom odnosu koji je s vremenom razvila s Mary Grace.

Na svojoj web stranici Amadeus piše da je bila posvojena i da je iz Kentuckyja "poslana u New York kao kutija viskija". Navodi da je neko vrijeme bila u hraniteljskoj skrbi prije nego što ju je posvojila obitelj Millet.

Film je, kaže, inspiriran intenzivnom čežnjom koju posvojena osoba može osjećati prema svom identitetu i podrijetlu. Amadeus je dodala da ju je biološka majka pronašla 2005. godine, a kasnije su se zajedno susreli i s njezinim biološkim ocem 2012. Na društvenim mrežama objavljivala je fotografije Mary Grace i polubraće i polusestra, među kojima je i Robin, rođen kao Robert Westman.
