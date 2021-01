Dokument iz 2019. razotkrio Civilnu zaštitu: 'Nisu spremni za potres na sisačkom području'

Razorni potres koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju 29. prosinca ukazao je na mnoge propuste sustava.

U dokumentu koji je objavila Sisačko-moslovačke županije u kolovozu 2019. godine pod naslovom "Procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije" nalazi se analiza spremnosti sustava civilne zaštite u slučaju potresa. Tad su naveli kako je "niska spremnost" specijalne postrojbe za složene radnje spašavanja.

"Procjenom rizika od katastrofa za RH od 12. studenog 2015. godine, za područje Sisačko-moslavačke županije određeno je da su ekstremne temperature, epidemije i pandemije, potres te požari otvorenog tipa označene kao visok rizik, a poplava kao vrlo visok rizik za prostor navedene Županije", navodi se na samom početku dokumenta u kojem se detaljno opisuje spremnost za svaku od pojedinačnih katastrofa.

Scenarij koji su koristili u svojoj analizi je potres jačine 8 po Richteru, s naglaskom na grad Sisak.

Istaknuli su kako je jedna od mjera zaštite od potresa gradnja koja mora biti usklađena sa zakonskim propisima, kako bi se postignula seizmičku zona. Navode kako je najveća opasnost u slučaju da potres bude u razdoblju tijekom 22 sata do 6 ujutro, no najveća prijetnja za vrtićku djecu i učenike kao i zaposlene u sklopu poslovnih zona je u razdoblju od 7 do 15h.

Analiza sustava civilne zaštite

U dokumentu je naglašena i analiza sustava civilne zaštite.

"Sisačko-moslavačka županija raspolaže s dovoljno operativnih snaga, od stalno aktivnih, koji se zaštitom i spašavanjem ljudi i imovine bave u okviru redovne djelatnosti, od kojih vatrogasne postrojbe čine okosnicu djelovanja, do pričuvnih (postrojbe civilne zaštite, udruge građana), te Stožera civilne zaštite koji ima zadaću rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama. Stanje civilne zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava kada se radi o situacijama koje redovite snage mogu riješiti.

Međutim, potreba uključivanja pričuvnih snaga, posebno u složenijim situacijama dovela bi do određenih poteškoća u upravljanju i rukovođenju situacijom, a zbog manjkave opremljenosti i spremnosti, a što je većinom posljedica ograničenih proračunskih sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave koje dobivaju sve veći djelokrug nadležnosti. Obzirom da su zakonskom regulativom određene nove obveze jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, potrebno je usklađivanje, kao i izrada planskih dokumenta koji se odnose na sustav civilne zaštite.

Sredstva koja se izdvajaju za civilnu zaštitu u nekim je segmentima potrebno povećati kako bi se postigao cilj što kvalitetnijeg razvoja i upravljanja sustavom, a isto će prvenstveno ovisiti o prihodima Županije u sljedećem trogodišnjem periodu. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je visokom razinom spremnosti", piše u dokumentu.

Navode u slučaju potresa koji bi bio jači od onog magnitude 7 da bi bila potrebna pomoć i sa županijske i državne razine.

U tablici analize sustava civilne zaštite više stavaka i postrojbi ocijenjeno je niskom spremnošću, a to su: postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Sisačko-moslavačke županije, udruge, pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Sisačko-moslavačke županije

Foto: Sisačko-moslavačka županija "Pripadnici postrojbe civilne zaštite nisu prošli kroz propisani program osposobljavanja, nisu opremljeni niti osobnom niti skupnom opremom. Iz navedenih razloga ograničeno je operativno postupanje i to isključivo za složene radnje spašavanja i pružanje fizičke potpore operativnim kapacitetima više razine spremnosti tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama", piše u dokumentu Sisačko-moslavačke županije o civilnoj zaštiti.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije