Otkazao ljetovanje na Lastovu pa mu zaprijetili: Slomit ćemo ti noge, ubit ćemo te!

Anton Vysoven iz Moskve prije dvije godine poželio je ljetni godišnji odmor provesti u svjetioniku. To mu se činilo savršeno kad je na Airbnb-u pronašao Strugu na Latovute je tamo rezervirao boravak, piše Telegram. No, nakon nekog vremena on se predomislio te odustao od ljetovanja u svjetioniku.

Nije ni slutio kakve će mu to probleme donijeti. Lokalni muškarci koji su uključeni u iznajmljivanje svjetionika, Antonu su počeli ozbiljno prijetiti. Prvo ga je 19. srpnja nazvao 41-godišnji Branimir Jukić.

Prema uskoro pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Dubrovniku, kako se navodi, Jukić mu je poručio da će ubiti njega i njegovu djevojku. "Ovo ti je zadnja noć u Hrvatskoj", rekao je Jukić Vysovenu i kazao mu da se mora paziti njega i njegovih prijatelja. Anton mu je prekinuo, ali mu je Jukić nastavio prijetiti SMS porukama.

"Samo ispravi svoju prevaru. Nazovi Airbnb odmah i reci im da je sve u redu, ili ćeš nam sutra dati novac. To će te puno koštati. Mi ćemo ti uništiti odmor, ako ne nazoveš Airbnb kroz deset minuta i ne riješiš svoju prijevaru. Nećeš se dobro provesti", napisao mu je Jukić, piše Telegram.

Zatim se u cijelu priču uključio Luka Dagelić (35) koji je zaposlen u jednoj privatnoj turističkoj agenciji. On je Antonu također poslao prijeteću poruku: "Anton imaš deset minuta za nazvati Airbnb i reći im da ne želiš otkazati i da ostaješ u apartmanu, u suprotnom ćemo mi ujutro doći s privatnim gliserom, naplatiti ti 2000 eura i slomit ćemo ti noge".

Nakon toga Vysoven je ove prijavio policiji te je protiv njih Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku u listopadu 2017. podiglo optužnicu, a prošle je godine dubrovački sud protiv njih izdao kazneni nalog. Kažnjeni su s uvjetnom osudom: pet mjeseci zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

Telegram piše kako je tijekom postupka Dagelić priznao da je ruskom turistu svašta pisao, a niti jedan od okrivljenika nije uložio prigovor na kazneni nalog.