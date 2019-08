Otkazala vjenčanje jer gosti nisu htjeli platiti 7400 kuna 'po glavi'

Na društvenim mrežama pojavio se mail kojim jedna Kanađanka navodno objavljuje nesuđenim gostima da su zaruke raskinute, a vjenčanje otkazano jer joj nisu htjeli platiti 1500 dolara "po glavi".

Izvjesna Susan vijest je donijela samo četiri dana uoči vjenčanja, prenosi Mirror.

This is the best thing I've ever read. pic.twitter.com/tLQ4HEmpYA